Schimbă soarta destinul prieteniei dintre CRBL și Oase? „Nu m-am grăbit să-l sun...”

Au trecut patru ani de când doi vechi prieteni, Eduard Mihail Andreianu, alias CRBL, și Ionuț Dongo, cel căruia i se spune Oase, au pus capăt unei prietenii foarte solide. Și nimic nu pare să-i determine să revină la sentimente mai bune, unul față de celălalt. Nici măcar soarta, care cu întâmplările ei, fericite sau nu, poate schimba soarta fiecăruia dintre noi!

Ionuț Dongo, care la cei 36 de ani ai săi e mai tânăr cu aproape un deceniu față de fostul său prieten, admite că nu a luat în calcul să-și schimbe atitudinea nici măcar după ce a aflat despre teribilul accident de circulație căreia i-a căzut recent victimă fostul său amic.

De ce nu l-a sunat nici măcar după teribilul accident?

„Nu m-am grăbit să-l sun după ce am aflat despre accidentul grav de circulație pe care l-a suferit recent. Nici nu cred că mi-a trecut prin minte. Dar asta nu înseamnă că cineva merită să treacă prin așa ceva! Nimeni nu merită să traverseze o asemenea situație delicată și dincolo de cearta noastră îi urez sănătate multă!”, a declarat cel supranumit Oase pentru CANCAN.RO.

În ciuda mesajului de încurajare transmis indirect către CRBL, el nu intenționează să facă vreun pas în plus spre o posibilă împăcare cu cel cu care a fost bun prieten preț de aproape 15 ani.

„Nu doresc să intru în alte amănunte, acum!”, a sunat mesajul său sec în această chestiune.

Pe de altă parte, același Oase pare să se țină la fel de tare și în altă chestiune legată de viitorul său profesional. Fiindcă vedeta celor de la Intact pare ferm hotărât să nu facă vreo concesie variantei de a reveni pe sticlă, în condițiile în care a decis recent exact contrariul.

Ferm hotărât să nu revină „pe sticlă” până la finele anului!

„Nu iau în calcul să mă întorc pe sticlă până la finele anului anului. Nu fiindcă nu aș avea oferte. Nu e vorba despre așa ceva, fiindcă am! Am refuzat să apar, spre exemplu, și în emisiunea lui nea Marin. Ar mai fi câteva campanii mărunte, dar în rest, în proporție de 90% am zis că iau o pauză și mă voi ține de decizie”, a precizat el pentru CANCAN.RO.

Nici supranumele de scenă nu și-l va schimba, chiar dacă în ultima perioadă de timp a slăbit foarte tare, fiind greu de recunoscut în noua sa postură.

„Nu-mi voi schimba nici supranumele de scenă, mai ales după ce am slăbit în ultimele luni. Mai ales acum mi se pare că porecla de Oase mi se potrivește mai bine ca oricând și mă mândresc cu asta. Mai ales că o am de la 16 – 17 ani, din vremea în care începusem să practic break-dance-ul”, spune tot Oase.

Dacă Oase preferă să nu comenteze insistent despărțirea de CRBL, cel din urmă a vorbit despre „trădare” ca o posibilă explicație a situației create, lăsând să se înțeleagă că prietenul său mai tânăr ar fi acceptat o altă ofertă de la postul de televiziune unde au câștigat amândoi show-ul „Asia Express”, deși inițial ei ar fi trebuit să fie coprezentatori.

În ceea ce-l privește Oase a ales mereu varianta că „nu dorește să-și spele rufele în public”.

