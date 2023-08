CRBL, primele declarații de pe patul de spital. Care este starea de sănătate a artistului după accidentul de duminică

CRBL a trecut prin clipe de panică, după ce a fost implicat într-un accident rutier în Hațeg, județul Hunedoara, duminică. Artistul s-a angajat într-o depășire neregulamentară a unei coloane de mașini, care era în așteptare, apoi s-a izbit de o autoutilitară din fața sa. Cântărețul a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind dus la spital. La câteva zile după incident, a decis să spună lucrurilor pe nume.

CRBL a fost victima unui accident rutier, după ce s-a angajat într-o depășire neregulamentară, în timp ce se afla pe motocicletă. Artistul s-a izbit de o autoutilitară din fața lui, după ce a trecut de o coloană de mașini aflată în așteptare.

CITEȘTE ȘI: CRBL, ACCIDENT CU MOTOCICLETA DUPĂ CE A DEPĂȘIT NEREGULAMENTAR! TRANSPORTAT DE URGENȚĂ LA SPITAL

”La data de 06 august 2023, ora 13:19, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în timp ce se deplasa cu o motocicletă pe strada Horea din oraşul Haţeg, având direcţia de mers Caransebeş spre Haţeg, la intersecţia cu strada Dr. Victor Babeş, s-ar fi angajat în depăşirea neregulamentară a unei coloane de maşini aflate în aşteptare, încălcând marcajul longitudinal continuu intrând în coliziune cu o autoutilitară, condusă de către un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, care se deplasa în faţa sa şi care a efectuat manevra virajului la stânga pentru a pătrunde pe strada Victor Babeş”, se arată în comunicatul transmis IPJ Hunedoara.

CITEȘTE ȘI: CRBL A DAT TOT DIN CASĂ! ARTISTUL A RECUNOSCUT CĂ SOȚIA SA ESTE „CONTABILUL” FAMILIEI. „EU ÎI CER EI BANI”

Cântărețul a oferit prima reacție pentru CANCAN.RO și ne-a mărturisit, la acel moment, că se află sub supraveghere medicală. „Încă sunt sub supraveghere medicală, atât pot să vă spun. Mai mult nu am ce să spun, că nu știm, avem foarte multe semne de întrebare”, ne-a declarat CRBL, la scurt timp după accident.

CRBL a dat cărțile pe față după accident

La câteva zile de la evenimentul rutier, CRBL a ținut să lămurească lucrurile, printr-un mesaj transmis în mediul online. Acesta a ținut să spună că încă se recuperează după incident, dar că starea lui de sănătate este una bună. De asemenea, artistul susține că încă își învață lecțiile, care au un preț, așa cum se întâmplă de multe ori în viață.

„Salutare, dragii mei! În primul rând vreau să vă spun că sunt bine, mă recuperez și vreau să-i mulțumesc Bărbosului că are grijă de mine. Îmi învăț lecțiile, nu știu, lecții pe care poate trebuia să le învăț mai devreme. Dar le învăț acum, nicio problemă, cu un preț, că așa se întâmplă în viață. (…)

A contat foarte mult și nu vă mai faceți griji. Nu mai citiți toate știrile, pentru că nu sunt chiar așa… O să vă povestesc cum a fost în realitate. Dar, deocamdată, să știți că sunt bine. «Oficial îmi merge bine»”, a mărturisit CRBL, pe Instagram.