Oase, atac dur la adresa lui CRBL: “Și-a blocat creierul, este o dezamăgire!” De unde a pornit conflictul dintre cei doi

CRBL și Oase au fost prieteni timp de 15 ani, dar acum nu-și mai vorbesc. Au rupt relația de amiciție, iar dansatorul a oferit, în cel mai recent interviu, câteva detalii despre legătură pe care a avut-o cu concurentul de la Survivor România.

O bună perioadă, CRBL și Oase s-au ferit să vorbească despre motivul pentru care s-au certat, dar, de ceva timp, cel din urmă a început să fie mai deschis. A mărturisit că suferă din cauza faptului că s-a îndepărtat de fostul său partener, mai ales că îi cunoaște și familia.

Oase a precizat, totodată, că este dispus la o împăcare. Nu a ratat, încă, ocazie să-l “înțepe” pe CRBL, alături de care a participat la “Asia Express”, sezonul 2, unde au și câștigat marele premiu, fiind de părere că acesta “și-a blocat creierul” și catalogându-l drept o “dezamăgire”.

“Pot să spun că este o dezamăgire. Dacă el vrea să ne punem să vorbim, eu sunt pentru. Îmi pare rău că ne-am certat, dar eu am încetat să mai vorbesc cu el, indiferent de ce. Ideea este că da, îi știam familia, copilul. Eu am suferit. La cât de încăpățânat e, eu cred că și-a blocat creierul să nu mă mai vadă vreodată vizual”, a spus Oase, potrivit showblitz.ro.

De unde a pornit conflictul dintre Oase și CRBL

Buni prieteni, Oase și CRBL au format o echipă la Asia Express, sezonul 2, unde au fost câștigători. Ulterior, cei doi ar fi trebuit să fie co-prezentatori ai emisiunii. Oase a semnat, însă, contractul fără ca prietenul lui, CRBL, să știe, iar de aici a început scandalul dintre ei. Astfel s-a rupt o prietenie care dura de un deceniu și jumătate.

“Am așteptat să încasăm marele premiu, 30.000 de euro, pe care trebuia să îi împărțim, jumătate-jumătate. Noi știam cumva că va urma să fim co-prezentatori la Asia Express sezonul 3. Eu primisem o ofertă de la Kanal D să fiu într-un juriu. Am vorbit cu Oase și el a zis că la Asia Express sunt puțini bani și să nu acceptăm. Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani. A început să vorbească cu Asia Express despre contract, despre a pleca singur acolo și au început discuțiile. S-a dus și a vorbit pe la spate. Eu din acel moment nu am mai vorbit cu el”, a povestit CRBL într-un vlog postat pe Youtube.