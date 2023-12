Jador, condiție importantă impusă la semnarea contractului pentru Survivor All Stars: „Accept dacă mă lași să vin cu…”

Nu mai este mult până când un nou sezon Survivor România o să ia startul. În data de 16 ianuarie începe marea competiție, iar concurenții se pregătesc intens. De această dată vorbim de un sezon All Stars, așa că aceia care au participat în fostele sezoane sunt gata să plece în Dominicană. Printre ei se numără și Jador, care a avut o condiție importantă la semnarea contractului.

Imediat după noaptea de Revelion, concurenții și staff-ul proiectului Survivor încep să plece, pe rând, în Republica Dominicană. Printre cei care și-au făcut deja bagajele se numără și Jador. În ultimele zile, artistul s-a pregătit intens și a vorbit și despre planurile sale în cadrul competiției. De asemenea, acesta a dezvăluit că la semnarea contractului a impus o regulă specială pentru cei de la Pro TV. Despre ce este vorba?

(CITEȘTE ȘI: MIȘCAREA ULUITOARE FĂCUTĂ DE PRO TV: CÂȘTIGĂTORUL E OUT! CANCAN.RO A INTRAT ÎN CULISELE SHOW-ULUI SURVIVOR ALL STARS 2024)

Așa cum spuneam, Jador se pregătește intens pentru plecarea în Republica Dominicană. Recent, aceasta a trecut pe la frizer, dorindu-și o tunsoare cât mai scurtă pentru Survivor All Stars. De pe scaunul frizerului, Jador le-a împărtășit fanilor din mediul online câteva gânduri legate de provocarea în care urmează să pășească.

Printre altele, acesta a mărturisit că a acceptat să facă parte din proiectul Survivor All Stars cu o singură condiție. Se pare că la semnarea contractului, Jador a ridicat o pretenție, iar producătorii au decis, în cele din urmă, să îi accepte condiția.

Mai exact, artistul a dezvăluit că i-a rugat să îl lase se aibă în bagaj Biblia. Deși regulile spun că participanții nu au voie să aducă nici un obiect de acest gen, se pare că, în cele din urmă, pentru Jador s-a făcut o excepție. Acesta a primit dezlegare și are de gând să studieze Biblia din scoarță în scoarță, cât timp o să stea în Republica Dominicană.

„Am foarte mari emoții! E presiune mai mare. Dacă dezamăgesc, dacă nu-s bun? Mă doare rău piciorul, ieri am făcut un pic de efort, am fost și am alegat un pic, mă doare. Îmi doresc foarte mult să câștig. Sper să câștig! Îmi doresc cu ardoare să câștig! De azi îmi voi schimba viața! Când o să vin înapoi o să fiu un alt om. Mai bun!

Singurul lucru pe care l-am scris în contract, oameni buni, este ca să mă lase cu Biblia. Am zis, câți bani îmi dați? Mi-au dat niște bani acolo. Am zis, bine. Accept banii ăștia dacă mă lași să vin cu Biblia. Să mă lase să vin cu Biblia, ca să pot să citesc acolo în post. Acolo e adevărat post. Poate vorbesc cu El! Am emoții!

E cumplit, am avut coșmaruri că merg acolo, dar totuși e cea mai tare experiență din viața mea, nu se merită să refuzi așa ceva”, a spus Jador, în mediul online