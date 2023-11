Jador a reacționat după ce Florin Salam l-a făcut praf în „războiul maneliștilor”. „Ai mai văzut lăutar cu mușchi?” vs „Gata, îți promit”

Scandalul dintre Jador și Florin Salam are un nou „episod”. După ce fostul concurent de la Puterea Dragostei a gafat-o nu o dată, ci de două ori, față de „Rege”, și-a dat seama că nu are altă variantă decât să-și ceară scuze pentru greșeala făcută. Să fie finalul „războiului”? Rămâne de văzut.

Inițial, ex-concurentul de la Kanal D nu a înțeles de ce „idolul” său a fost supărat și, mai mult de atât, l-a numit, indirect, bătrân, spunând că este de o vârstă cu tatăl său. Reacția manelistului l-a făcut să-și schimbe discursul.

„Vă salut cu drag, oameni buni. Eu sunt Jador și am un mesaj foarte important să transmit pentru voi. L-am deranjat pe un om pe care eu îl iubesc din toată inima mea, îi respect munca, îi respect cariera, îi respect tot ce ține de muzică. Îl iubesc din toată inima mea și sunt fanul lui de când mă știu eu, de copil.

Îmi cer scuze față de tine, Florin Salam, iartă-mă dacă te-a deranjat că ți-am cântat melodiile. Ți le-am cântat pentru că te iubesc, pentru că sunt fanul tău, pentru că te ascult dintotdeauna. Pentru mine, ești o legendă. Îmi pare rău că ți-am cântat muzica. Îți promit că dacă te deranjează, nu o să-ți mai cânt melodiile la evenimente. Ce să zic? Iartă-mă, încă o dată și îmi pare rău”, a spus Jador, pe rețelele de socializare.

De la ce a pornit conflictul dintre Jador și Florin Salam

„Războiul maneliștilor” a pornit de la faptul că Jador s-a apucat să facă un colaj cu cele mai cunoscute piese ale lui Florin Salam și ale lui Adrian Minune. „Regele” s-a enervat când a văzut că fostul concurent de la Survivor a folosit muzica sa și a nașului său fără a menționa numele, fără a mulțumi și fără a anunța în prealabil. De supărare, l-a jignit și l-a luat peste picior:

„Ascultam piesele mele și ale nașului meu, Adrian (Minune, n.r.), cântate de un alt solist. Să îi dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătos, să îi trăiască familia, că am văzut că are și el familie grea, a fost amărât, a fost vai de capul lui. Acum e bine și el, ca fiecare. Toți am fost vai de capul nostru și acum, din cauza muncii, dar avem și noi acolo pe ce să punem mâna când ne e foame, când ne e sete. E bine, să nu vorbim cu păcat, dar erau niște piese pe care eu le-am scos demult cu nașul, cu Adrian. Cred că știți ce vreau să spun mulți dintre voi. Le-am scos cu nașul, cu Adrian, demult și singur. Și le cântă altcineva.

Foarte frumos, să le cânte, dar măcar să anunți. Nu să zici tu „Piesele astea le-am făcut pentru sufletul meu”. Le-ai făcut? Că mă faci să râd, câtă nesimțire. Că mai zici de ce nu îi băgăm în seamă pe unii. De-aia nu îi băgăm în seamă, că nu au stofă. (…) Eu îi înjur pe ăia care merită câteodată. Dacă vreți voi, nu îi mai înjur nici pe ăia, ca să vă fac în ciudă, nu de altceva. (…) Dacă alea sunt piesele mele și ale nașului Adrian. Vreo două sau trei, pe care le-am ascultat eu, sunt de la mine. Tu poți să spui: „Pe astea le-am făcut pentru sufletul meu”? Cât de prost poți să fii? Măcar anunță (…) Du-te la sală, arăți bine, ești singurul lăutar cu mușchi. Eu n-am văzut lăutar cu mușchi în viața mea”, a spus Florin Salam pe TikTok.

