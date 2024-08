Elena Ionescu țintește sus! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a dezvăluit cine este starul internațional care i-a furat inima. Se pare că standardele artistei sunt la un alt nivel, iar acum, nu mai acceptă jumătăți de măsură. Frumoasa cântăreață a dat tot din casă și a împărtășit și care sunt tacticile ei, atunci când iese la un date, care se dovedește a fi total nereușit. Deh, nu e ușor să o impresionezi pe Elena Ionescu! Vedeta are o listă cu criterii care trebuie bifate, altminteri, domnii își pot lua gândul de la ea!

Artista a schimbat foaia în ceea ce privește relațiile! Nu mai vrea să își etaleze poveștile de dragoste. Asta deoarece, așa cum spune chiar ea, în trecut a făcut unele greșeli care au costat-o bunăstarea relației. Acum, pentru Elena Ionescu cuvântul cheie este discreția. Dar să fie oare acesta și ingredientul secret pentru o poveste de dragoste cu happy end?

Am îndrăzni să spunem că vedeta are un anumit tipar, în ceea ce privește domnii. Etalonul? Nimeni altul decât Justin Timberlake, pentru care bruneta are un crush, nu doar ca bărbat, ci și ca artist, numindu-l „un bărbat complet”. Așadar, aviz amatorilor! Luați o foaie și un pix și notați pe îndelete, dacă vă bate vreun gând să îi cuceriți inima focoasei artiste.

Elena Ionescu, „îndrăgostită” de Justin Timberlake

Ea, o brunetă „caliente”, ambițioasă, talentată și cu frică de Dumnezeu. El – un star internațional, care rupe topurile de mai bine de două decenii, dar „puțin însurat” cu actrița Jessica Biel. Bine, ipotetic vorbind, celor doi nu le-ar sta deloc rău împreună. Dar pentru Elena Ionescu, Justin Timberlake este mai degrabă un crush din adolescență, însă nu ar refuza un date cu el, dacă s-ar ivi ocazia.

„De multe ori mi-am etalat relațiile și nu m-a ajutat cu nimic. Consider că cel mai important în viață este momentul în care te căsătorești, îți întemeiezi o familie. Până atunci nu vreau să mai spun nimic, pentru că niciodată nu cred că mi-a făcut bine. Îmi place foarte mult Justin Timberlake și aș ieși la un date cu el. I-aș pune multe întrebări despre muzică, despre generația care mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș fi dorit să îl văd într-un concert, dar din păcate nu am reușit, nu l-am prins niciodată. E un bărbat complet, îmi place show-ul lui, muzica, tot”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

Artista le dă cu flit bărbaților neinteresanți

Vedeta a avut o relație cu artistul grec Giorgos Athanasiadis, care s-a încheiat anul trecut, iar niciunul dintre ei nu a vrut să ofere prea multe detalii legate de ruptura care s-a produs. Din nou, facem referire la discreția despre care ne povestea Elena. Se pare că rufele spălate în familie și nu în public, au cel mai îmbietor miros, cel puțin pentru părțile implicate.

După ce vedeta și grecul și-au spus „adio”, artista a ieșit, așa cum era firesc, la diverse întâlniri. Dar ce te faci atunci când te trezești la masă cu o persoană cu care nu ai chimie, iar atmosfera devine una cel puțin stânjenitoare? Elena Ionescu are răspunsul!

„Mi s-a întâmplat de multe ori să ies la date-uri total nereușite. Nu doar o dată, ci de mai multe ori. De fiecare dată am invocat un motiv. Fie că trebuia să fiu la un concert, fie la studio și fugeam. Sunt oameni cu care nu rezonezi și trebuie să ieși elegant dintr-o situație, fără să se simtă jignit, dar și să nu îți pierzi timpul.

Partenerul meu trebuie să fie un bărbat credincios, cu valori morale. Un om care înțelege ce vrea și care mă înțelege și pe mine. Un om care știe să demonstreze, care să mă respecte. Dacă elementele acestea aduc și un plus de imagine, foarte bine”, a mai adăugat artista.

