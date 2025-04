Cătălin Bordea și-a găsit liniștea de sărbători! Unde se duce comediantul de Înviere: ”Fără complicații amoroase!”

Cătălin Bordea și-a făcut cu ceva timp înainte planurile în privința sărbătorilor pascale. Comediantul va petrece departe de Capitală, alături de femeia căreia i-a renovat casa. El va participa, în același timp, și la slujba din biserica pe care a restaurat-o în urmă cu ani buni. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Bordea păstrează tradiția din ultimii trei ani, de când a divorțat de fosta soție, Livia Eftimie. Comediantul se întoarce, de Paște, la cea mai importantă femeie din viața lui, nimeni alta decât bunica sa, căreia recent i-a renovat și casa. Va fi comediantul însoțit sau nu de sărbători? Mărturisește el însuși, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Sunt chiar foarte bine. Filmul merge extraordinar, am show-uri până în vară încontinuu. De sărbători mă duc la bunica mea să petrec cu mătușile și vecinii. Fără complicații amoroase. I-am renovat casa bunicii și deja pare cu 20 de ani mai tânără”, ne-a spus acesta.

Cătălin Bordea: „Am dat fără să mă uit”

În ceea ce privește renovarea casei în care practic și-a petrecut copilăria, Cătălin Bordea nu ne-a ascuns faptul că nu a ținut socoteala banilor.

„Cam un an a durat renovarea. I-am făcut toata casa, plus încă niște camere în plus. Era vremea pentru o schimbare acolo și știam cât de tare se bucură când are și ea totul frumos. Nu mai știu cât a costat. Am fost ca un moș Crăciun. Am dat fără să mă uit”, a completat acesta.

A repictat biserica din sat

Cătălin Bordea va sta la bunica Aspazia, la casa din Botoșani, timp de trei zile. El va participa, în același timp, și la slujba din biserica pe care a restaurat-o în urmă cu ani buni.

„Stau trei zile, fac prezența în biserica pe care am restaurat-o și beau cu niște doamne în vârstă care sunt mai tinere decât mine.

Eram în liceu, în clasa a XI-a, când am restaurat biserica din sat. Am repictat-o. Eu am făcut liceul de artă. Pictura de șevalet și pictura monumentală”, ne-a mai spus comediantul.

Fără complicații amoroase

În ceea ce privește viața sa amoroasă, Cătălin Bordea pare a nu avea prea mare noroc în dragoste. După divorțul de Livia, fosta soție lângă care a petrecut 12 ani, relațiile sale de până acum, toate de scurtă durată, au fost sortite eșecului. Juratul de la iUmor s-a despărțit în urmă cu câteva luni și de Elena, femeia lângă care părea că și-a găsit liniștea, pe care o cunoscuse pe Instagram, potrivit mărturisirilor sale.

„A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj cu 444. Pe ea nu o cunoșteam. Mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău”, povestea Cătălin Bordea în exclusivitatea pentru CANCAN.RO.

