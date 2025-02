Cine e noua iubită a lui Cătălin Bordea. Comediantul face primele dezvăluiri despre femeia care i-a reîntregit inima după divorțul dureros! Tatuajul care l-a șocat!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Cătălin Bordea vorbește pentru prima dată despre noua sa relație. După un divorț mediatizat de o țară întreagă și zeci de articole scrise pe marginea acestui subiect, actorul iubește din nou și povestește cum și-a întâlnit actuala parteneră. În plus, comediantul explică și ce element ciudat pe care îl au în comun i-a legat încă de la prima convorbire.

Cătălin Bordea vorbește pentru prima oară despre noua sa iubită, pe care a cunoscut-o în mediul online. După ce a fost înșelat de către Livia cu amicul său, Spike, comediantul iubește din nou și s-a afișat deja cu partenera sa. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Bordea spune cine este femeia care i-a readus zâmbetul pe buze, la doi ani de la separarea dureroasă de fosta soție, dar și ce are în comun cu aceasta.

”Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea, în exclusivitate.

Cu ce ocupă noua iubită a actorului, însă?

”Ea nu este din acest domeniu, lucrează în HORECA, este o femeie de vreo 36 de ani”

De asemenea, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, comediantul vorbește despre ”regulile” pe care le-a impus în noua relație și spune când are de gând să devină tată. Deși susține că niciodată nu va fi în totalitate pregătit pentru acest pas, Bordea se visează tată de fetiță. Aflați toate detaliile doar AICI.

