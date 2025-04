Rebecca, fosta iubită a lui Rareș Ion, a luat atitudine după moartea tânărului de 20 de ani: ”Deja am dat tot ce știam la DIICOT”

Fosta iubită a lui Vlad Pascu vrea să îi se facă dreptate lui Rareș Ion! Rebecca Lăzărescu avea o relație specială cu tânărul și îl considera ca pe un frate! A mers și a dus toate dovezile la DIICOT!

Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu și prietenă de încredere a lui Rareș Ion, a rupt tăcerea și a făcut acuzații grave privind noaptea în care tânărul a fost cu Maru. După pierderea unui om pe care îl considera ca pe un frate, tânăra a decis să facă tot ce-i stă în putință pentru a aduce adevărul la lumină și pentru a-i aduce dreptate tânărului de 20 de ani.

Cu atât mai mult, Rebecca Lăzărescu a făcut deja demersuri oficiale pentru a-l răzbuna pe prietenul său, oferind autorităților informații valoroase, inclusiv numere de telefon și mesaje care ar putea duce la identificarea celor responsabili. Ea susține că, deși Tudor Duma a fost prezent la fața locului, acesta nu a intervenit pentru a-l salva.

Rebecca Lăzărescu a declarat că a încercat să-l convingă pe Maru să sune la ambulanță pentru a cere ajutor. Fără să stea prea mult timp pe gânduri, tânăra a mers și a dus toate dovezile pe care le are la DIICOT pentru a ajuta la ancheta.

„Deja am dat tot ce știam la DIICOT, am trimis numere de telefon, am încercat să fac toate demersurile ca să-mi răzbun prietenul pentru că nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Singurul amestec al lui Maru a fost că nu s-a implicat. Eu îl sunam pe cameră, mi-l arăta, îl vedeam leșinat pe jos, mă rugam de ei să sune la ambulanță, am mesaje, am tot, le-am trimis pe absolut toate la DIICOT. (…) M-a sunat în acea dimineață să-mi spună că se duce la (…) să-și cumpere pastile”, a spus Rebecca Lăzărescu.