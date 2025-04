Iubita lui Rareș Ion face dezvăluiri HALUCINANTE! O altă fată ar fi murit, după ce a cumpărat pastile de la...

Iubita lui Rareș Ion a făcut dezvăluiri de-a dreptul halucinante! O altă fată ar fi murit, după ce a cumpărat pastile de la o tânără! Nu Tudor Duma i-ar fi dat substanțele interzise, de fapt! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Moartea lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care a suferit o supradoză, ridică semne de întrebare în ceea ce privește sursa drogurilor care i-au fost fatale. Rebeca Lăzărescu, iubita lui, rupe tăcerea și aduce acuzații directe la adresa unei tinere cunoscute sub numele de Victoria Pica, susținând că nu Tudor Duma, zis „Maru”, este cel care i-ar fi furnizat substanțele interzise.

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici”, a mărturisit Rebeca Lăzărescu, iubita lui Rareș, potrivit Antena3.ro.