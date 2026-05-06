Doinița Oancea a găsit metoda revoluționară prin care își „resetează” creierul pentru 2000 €: „Simțeam că îmi căzuse cerul în cap”

Doinița Oancea a luat o decizie radicală care îi va îmbunătăți semnificativ viața! Actrița, care recunoaște că a trecut printr-o perioadă aglomerată, cu multe task-uri și treburi de făcut, a hotărât să pună pe primul loc sănătatea mentală și să caute soluții reale pentru starea de epuizare care nu-i dădea pace în ultima perioadă. Bruneta, care este adepta unui stil de viață sănătos, merge pe principiul „Mens sana in corpore sano”, așa că pune accent nu doar pe dietă și sport, ci și pe sănătatea mentală. Așadar, a decis să facă tratamente revoluționare pentru creier. Într-un interviu CANCAN.RO, actrița ne-a povestit pas cu pas cum au decurs aceste ședințe, cât costă, dar și care sunt beneficiile pe termen lung ale neurofeedbackului.

Într-o lume tot mai agitată, cu tot mai multe deadline-uri și taskuri zilnice, este important să ne facem timp și pentru noi. Nu este de mirare că de multe ori ne simțim copleșiți de probleme, dar și de diverse emoții care nu ne dau pace. Însă, există o soluție prin care ne putem regla emoțiile și ne putem îmbunătăți starea generală. Este vorba despre neurofeedback, iar Doinița Oancea a încercat deja. A mers la mai multe ședințe în urma cărora activitatea creierului i-a fost monitorizată și, ulterior, antrenată pentru a funcționa mai eficient.

Doinița Oancea a încercat neurofeedback-ul: „Aveam o stare din care nu puteam ieși”

Doinița Oancea ne-a povestit deschis ce a determinat-o să facă acest pas și prin ce stări a trecut înainte de a ajunge la neurofeedback. În urma consultării cu psihoterapeuta sa, Olga Ghițac, care are acest centru, a decis să încerce neuroterapia.

„Eu am decis să fac ședințe de neurofeedback după ce am realizat că sunt extrem de obosită. Aveam o oboseală cronică, deși mâncam ce trebuie și nu înțelegeam de ce. Aveam o stare de oboseală cronică din care nu mai simțeam că ies. Simțeam că îmi căzuse cerul în cap, nu aveam motive pentru care să fiu indispusă și totuși eram într-o stare de delăsare. Nu îmi plăcea nimic, nu îmi mai convenea nimic, nu mă mai bucura nimic.Dacă ai avut traume, ești o persoană mai anxioasă, creierul se obișnuiește și va avea mereu astfel de stări„, ne-a povestit Doinița Oancea.

Doinița Oancea ne-a dezvăluit cum decurge o ședință de neurofeedback pas cu pas. Vedeta a dezvăluit că a fost uimită încă de la prima ședință, acolo unde i s-a făcut un brain-map, adică harta creierului ei.

„Prima dată se face un brain-map, o hartă a creierului, ți se pun foarte multe întrebări, trebuie să răspunzi la ele într-un formular online. Apoi, la prima ședință, îți pune casca și îți dă tot felul de task-uri, îți pune întrebări. Apoi, la o săptămână, două, îți spune ce se vede pe creierul tău, cum lucrează creierul. A fost foarte interesant. Ulterior, ca să vezi îmbunătățirile, ți se mai face un brain-map la jumătate și unul la final”, a povestit actrița pentru CANCAN.RO .

Dar, am fost curioși să aflăm cum decurg astfel de ședințe de neurofeedback. Doinița Oancea a povestit pas cu pas totul, dar a spus și ce îmbunătățiri a observat încă de la primele ședințe.

„Nu simți nimic, doar te relaxezi. Te pui în fața unui ecran ca de televizor, îți alegi un serial la care să te uiți a la long la fiecare ședință, îți pune apă cu o substață pe pielea capului ca să facă contact niște electrostimulatori, îți pun căști pe urechi cu muzică. Tu te uiți la film, iar muzica aceea are niște frecvențe care te ajută. Ce e diferit este că nu auzi sunetul filmului, ci muzica și sunt niște forme prin care creierul este recompensat. Sunt, de exemplu, momente când ți se întunecă ecranul și este sacadată lumina pe ecran. Nu vezi filmul clar, iar când se schimbă niște lucruri în creier, începe să-ți lumineze ecranul, nu mai e întunecat. E foarte interesant. Se lucrează pe zone ale creierului, nu sunt mereu aceleași zone. La început este enervant când se stinge ecranul, până te acomodezi tu cu lucrurile”, a spus Doinița Oancea. Cât costă o ședință: „Eu am abonament” Întrebată despre costuri, actrița nu s-a ferit să vorbească nici despre acest aspect și a punctat că investiția nu este chiar mică, dar merită fiecare ban, spune ea, mai ales că îți îmbunătățește semnificativ calitatea vieții.

„Se face un abonament de 20 de ședințe. Unde merg eu este abonamentul undeva la 2.000 și ceva de euro, un preț bun față de alte clinici din piață. Aveam niște cunoștințe care plăteau 200 de euro per ședință acum ceva vreme, deci pot să spun că abonamentul este foarte bun aici la Olga unde merg eu. E prietena mea Olga Ghițac la care fac ședințele, ea este psihoterapeut la bază. Fac 2 ședințe pe săptămână, durează 10 săptămâni tratamentul”, a dezvăluit actrița pentru CANCAN.RO.

Doinița Oancea a ținut să puncteze că de multe ori ne concentrăm prea mult pe aspectul fizic, ci mai puțin pe sănătatea mentală, pe care de multe ori o ignorăm, iar ea nu mai are de gând să facă asta.

„Important este că faci ceva benefic pentru creierul tău și pentru tine. Noi, femeile, suntem obișnuite să mergem la salon, facem nu știu ce intervenții, dar de suflet și de minte ne ocupăm mai puțin. Sunt mulți oameni care n-ar da 300-400 de lei la psihoterapie, dar ar da pe o ieșire în oraș. Motorul nostru este psihicul, dacă funcționăm bine pe psihic, toate lucrurile în viață vor funcționa mai bine din punctul meu de vedere. E un fel de reeducare ce face aceast neurofeedback și e mai rapid decât mersul la psiholog, deși, eu merg în continuare și la terapie”, a punctat vedeta.

