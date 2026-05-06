Florinel de la Chefi la cuţite, pus la zid după un eveniment în Germania. Cum explică imaginile care au stârnit controverse

Florinel a reacționat după apariția unor acuzații potrivit cărora s-ar fi prezentat sub influența alcoolului la o cântare susținută în străinătate. Concurentul de la Chefi la cuțite a explicat că starea lui din filmările apărute online a fost cauzată exclusiv de oboseală, nu de consumul de alcool.

Artistul se află în atenția publicului încă de la debutul său în emisiunea culinară, unde este cunoscut pentru energia și replicile care ridică moralul echipei bordo. De această dată, însă, Florinel a trecut printr-un episod neplăcut, după ce imaginile cu el și soția sa, Ioana, surprinse la un eveniment din Germania, au generat comentarii critice.

Florinel de la Chefi la cuţite, pus la zid după un eveniment în Germania

Cei doi au avut o cântare într-un restaurant din Germania, iar Florinel a povestit că a condus ore întregi până la destinație. Ajuns direct la eveniment, acesta a fost avertizat de patroni că poate renunța la moment dacă se simte prea obosit, însă a decis să urce pe scenă. Manelistul a transmis că reacțiile din mediul online au fost nejustificate și că apariția sa a fost influențată de epuizare.

„Am văzut două clipuri (…) A postat o doamnă, o domnișoară, nu știu, că am luat legătura și cu dânsa (…) Și a postat două clipuri în care am văzut acolo, în comentarii, că: “Vai, Florinel leșinat de beat” (…) Am ajuns în Germania exact când trebuia să cântăm la eveniment, am venit cu mașina, deci n-am venit odihniți și cu avionul (…) Patronii restaurantului mi-au spus în felul următor: “Dacă vrei să cânți bine, că ești prea leșinat și obosit, dacă nu, nu e niciun fel de problemă”, a explicat acesta.

Cum explică imaginile care au stârnit controverse

Florinel a comentat și plecarea Biancăi Podosu din competiție, afirmând că nu i-a înțeles reacția lipsită de emoție, în contrast cu momentele anterioare în care aceasta plânsese încontinuu.

„Bianca noastră s-a dus! Aia a fost! A plecat parizianca noastră… O să ne fie dor de ea… niciodată. Nu mai putea! Era leșinată de plâns. Așa era (n.r. zâmbește). Zâmbet pe față, parcă nu s-a întâmplat nimic. Eu n-am văzut. Atâta actorie pe fata asta… Să nu fii supărată, să nu îți curgă o lacrimă… Dar și nouă ne-a curs o lacrimă, când am văzut-o că intră… și nouă la fel”, a spus concurentul.

