Nicolae Mitea a semnat cu FC Barcelona! Va antrena la academie

Nicolae Mitea a acceptat o ofertă importantă și a revenit în fotbal ca antrenor în cadrul academiei FC Barcelona din România, proiect considerat unul dintre cele mai puternice la nivel mondial. Fostul internațional, cândva privit drept unul dintre cei mai talentați jucători români ai generației sale, revine astfel în fenomen după o perioadă lungă în care a stat departe de teren.

Ajuns la 41 de ani, Mitea, fost fotbalist al lui Ajax Amsterdam și retras în 2014 la doar 29 de ani, spune că această nouă etapă reprezintă o provocare pe care o aștepta. Acesta a explicat că rolul său în academie este de a lucra cu cei mici și de a contribui la descoperirea unor noi talente pentru fotbalul românesc.

Nicolae Mitea a semnat cu FC Barcelona!

„În această perioadă am stat acasă, am avut grijă de fetița mea de 9 ani. M-am bucurat de ea în tot acest timp. Mi-a fost dor de fotbal, dar nu eram atât de pregătit. Am vrut să stau mai mult timp cu fetița. Mi-am încărcat bateriile, iar acum sunt pregătit pentru noua provocare. Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente”, a declarat Nicolae Mitea.

Fostul jucător a mărturisit că dorul de teren nu a dispărut niciodată și că momentul retragerii a fost unul extrem de dificil pentru el.

„Cel mai dor îmi e să intru pe teren, să joc din nou. Chiar și atunci când m-am lăsat a fost o mare durere în suflet. Nu e ușor să te lași. Urmărești la televizor și gândul ți-e tot timpul acolo. Dar acum sunt bucuros că fac parte din această academie și am posibilitatea să urmăresc foarte mulți copii.”

Va antrena la academie

Mitea spune că lucrează cu răbdare și că încă se adaptează la noul rol, fără să își facă planuri pe termen lung.

„Trebuie să ai răbdare cu copiii, în primul rând. Nu e ușor să lucrezi cu ei. Sunt și eu la început, mă bucur că am posibilitatea să fiu cu ei. Pe viitor, poate îmi iau și licența de antrenor. Când m-am retras, nu m-am gândit la ce vreau să fac. A fost ceva neașteptat. Dar sunt încă tânăr, am timp să merg înainte. Momentan, nu știu dacă am aptitudini de antrenor. Fiind la început, nu pot să vorbesc prea multe. Trebuie să mă acomodez și eu, să cresc, să învăț. După care, voi vedea ce se va întâmpla”, a mai spus el.

