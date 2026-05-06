Promisiunea făcută de Cristi Chivu tatălui său. Antrenorul face dezvăluiri emoționante despre tragedia care i-a marcat viața

Cristi Chivu este în prezent antrenorul echipei Inter Milan. Deși are o carieră de succes, bărbatul a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. În timp ce tatăl său se afla pe patul de moarte i-a făcut o promisiune uluitoare.

Cristi Chivu se bucură în acest moment de victoria pe care a avut-o în finala Campionatului Italiei în Serie A. Antrenorul a avut o carieră impresionantă atât din punct de vedere fotbalistic, cât și din prisma antrenoratului. În plus, are o familie deosebită, fiind căsătorit cu Adelina Chivu. Chiar dacă pe toate planurile este câștigător, a avut și clipe dificile peste care a fost nevoit să treacă. Atunci când tatăl său se afla pe patul de moarte, i-a cerut un singur lucru, iar Cristi s-a ținut de promisiune fără să stea pe gânduri.

Ce promisiune i-a făcut Cristi Chivu tatălui său

Antrenorul Italiei trece prin cea mai frumoasă perioadă a carierei sale. Acesta a reușit să cucerească titlul pentru echipa Inter, a sărbătorit alături de jucători, staff-ul clubului și de familia sa. Totuși, o figură importantă a lipsit: tatăl său. Deși este împlinit din punct de vedere al profesiei și al familiei, Cristi Chivu a pierdut un om special din viața sa, pe când era doar un adolescent. Tatăl său, Mircea Chivu, fost jucător și antrenor s-a stins la vârsta de 44 de ani. El a murit din cauza unei boli incurabile. Fiul său avea atunci doar 17 ani, iar pierderea s-a simțit ca un gol imens.

Înainte de a-și da ultima suflare, Cristi Chivu i-a făcut o promisiune impresionantă și anume că va avea grijă de familie și va deveni un om matur, responsabil. În 2010, la 12 ani de la deces, în memoria tatălui său, în Caraș Severin s-a sculptat în marmură bustul său. La eveniment a participat și Cristi, iar atunci a făcut o declarație emoționantă. Acesta a spus că își dorește să facă măcar jumătate din ceea ce a făcut tatăl lui.

Vreau să fiu măcar pe jumătate din omul, soţul şi tatăl care a fost Mircea Chivu, a declarat Cristi Chivu.

În plus, într-un alt interviu a explicat că motivația principală a fost promisiunea făcută către tatăl său.

I-am spus că voi avea grijă de familie. Maturizându-mă foarte devreme și plecând într-un alt oraș, Craiova, învățând să trăiesc singur, am învățat și să mă descurc singur și am avut ca principală motivație promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu pe patul de moarte, și anume că voi avea grijă de familie. I-am spus să nu-și facă griji, că voi fi un om responsabil, un cap de familie care să-l înlocuiască, a mai spus el.

