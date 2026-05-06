Untul care se vinde cu 1 leu la magazinele Lidl din Europa. Care sunt prețurile la noi în țară

Prețurile la unt continuă să înregistreze o tendință descendentă pe piața europeană, pe fondul unei creșteri consistente a producției și al ajustărilor din lanțul de aprovizionare. Cele mai recente date publicate de Comisia Europeană indică faptul că, la finalul lunii aprilie 2026, prețul mediu al untului la poarta fabricilor din Uniunea Europeană a ajuns la 409 euro pentru 100 de kilograme. Nivelul este semnificativ mai redus comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când prețurile erau cu aproximativ 45% mai ridicate.

Această ieftinire începe să fie vizibilă și pentru consumatorii din mai multe state europene, în special în marile lanțuri de retail. În unele țări, competiția dintre magazine și stocurile ridicate au dus la oferte promoționale agresive. De exemplu, în Polonia, retailerul Lidl comercializează unt sub marcă proprie la prețuri extrem de reduse, iar în magazine precum Biedronka sunt frecvente campaniile de tip „cumperi unul, primești unul gratuit” sau chiar promoții extinse.

Untul care se vinde cu 1 leu la magazinele Lidl din Europa

În România, deși prețurile nu au coborât la niveluri similare cu cele din alte piețe europene, tendința de scădere este evidentă. Într-un magazin Lidl din București, la finalul lunii aprilie, oferta de unt include produse variate, cu prețuri adaptate diferitelor segmente de consumatori. De la sortimente premium, precum untul de bivoliță sau cel irlandez, până la variante mai accesibile cu conținut redus de grăsime, diferențele de preț reflectă atât originea produsului, cât și procentul de grăsime.

Într-un magazin Lidl din București, oferta de unt este variată, cu prețuri diferite în funcție de tip și conținutul de grăsime: untul de bivoliță Italiamo 82% (125 g) costă 8,49 lei, în timp ce un preparat din unt Milbona cu 62% grăsime (100 g) este disponibil la 4,99 lei.

Pentru variantele clasice, untul german cu 82% grăsime (250 g) are un preț de 7,45 lei, iar untul de masă Pilos 65% (200 g) se vinde cu 5,70 lei. Produsele locale rămân în zona superioară de preț, untul românesc Cămara Noastră 83% (200 g) fiind listat la 8,99 lei, în timp ce untul de masă Albalact 65% (200 g) ajunge la 7,09 lei. La categoria premium import, untul irlandez Golden Hills 82% (250 g) este comercializat la 9,99 lei, dar poate fi achiziționat la preț redus, de 8,49 lei, prin aplicația retailerului, în cadrul unei promoții limitate.

În același timp, pe piața europeană există discrepanțe notabile între state. Germania se află printre țările cu cele mai mici prețuri, cu aproximativ 392 euro/100 kg, urmată de Belgia și Olanda, unde nivelul este apropiat de 400 euro. Franța se menține la un nivel similar, în timp ce în Croația prețul este semnificativ mai ridicat, aproape dublu față de media celor mai ieftine piețe.

În România, producția internă a urmat același trend ascendent. În primele două luni ale anului 2026, cantitatea de unt produsă a depășit 2.500 de tone, marcând o creștere de aproximativ 15% față de perioada similară din 2025. Această evoluție reflectă atât creșterea disponibilității materiei prime, cât și adaptarea producătorilor la cerințele pieței.

