O influenceriță de 26 de ani a fost împușcată mortal! Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor

Un caz cutremurător a avut loc în Brazilia, unde o tânără cunoscută în mediul online și-a pierdut viața în condiții tragice, chiar în fața copiilor săi. Pamela Guimaraes, în vârstă de doar 26 de ani, era o prezență activă pe rețelele de socializare, unde strânsese o comunitate numeroasă de urmăritori interesați de stilul ei de viață și de conținutul distribuit.

Evenimentul dramatic s-a petrecut la începutul lunii mai 2026, în localitatea Sertanopolis, acolo unde tânăra locuia împreună cu familia sa. Potrivit informațiilor disponibile, incidentul a avut loc chiar în fața locuinței sale, într-un moment aparent obișnuit al zilei, care s-a transformat rapid într-o scenă de coșmar.

Totul s-a întâmplat sub privirile copiilor

În ziua tragediei, un individ necunoscut s-ar fi apropiat cu un autoturism de casa victimei și ar fi determinat-o să iasă la poartă. Pamela Guimaraes a răspuns solicitării și s-a apropiat de intrarea locuinței, fără să anticipeze pericolul iminent. După un scurt schimb de replici, tânăra s-a întors cu spatele, intenționând să revină în casă. În acel moment, agresorul a scos o armă și a tras asupra ei.

Întreaga scenă s-a desfășurat sub privirile îngrozite ale celor patru copii ai victimei, care se aflau în apropiere și au asistat neputincioși la momentul atacului. Impactul emoțional al unei asemenea experiențe este dificil de estimat, mai ales având în vedere vârsta fragedă a acestora și legătura directă cu victima.

Moartea sa a generat un val de reacții în mediul online, acolo unde era cunoscută și apreciată. Comunitatea pe care o construise în jurul profilului său a fost profund afectată de vestea dispariției sale, iar numeroși urmăritori au rememorat activitatea ei recentă.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, mai exact la finalul lunii aprilie, tânăra publicase ceea ce avea să devină ultima sa postare pe rețelele de socializare. Mesajul respectiv a atras ulterior atenția celor care îi urmăreau activitatea, fiind interpretat în lumina evenimentelor care au urmat.

”Iar dacă vei avea nevoie de mine de o mie de ori, voi fi acolo, de o mie de ori, lângă tine”, a scris tânăra.

