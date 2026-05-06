Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”

Dorian Popa și Andreea au făcut marele pas pe 24 aprilie 2026, într-un cadru de poveste, alături de familie și prieteni apropiați, după aproape doi ani de relație. Evenimentul a atras rapid atenția publicului, însă momentul jurămintelor a devenit subiectul principal de discuție, mai ales din cauza unui fragment rostit de mireasă, care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Dorian Popa și logodnica lui s-au căsătorit în urmă cu puțin timp, având alături familia și cele mai dragi persoane. Evenimentul a fost unul deosebit, gândit cu multă atenție de Andreea și de o echipă profesionistă pentru ca rezultatul să fie așa cum visa.

În ceea ce privește ceremonia, jurămintele celor doi au avut o notă personală, însă Andreea s-a inspirat dintr-o secvență de film și interpretarea a generat controverse. Expresia care a atras atenția a fost rezultatul unui joc de cuvinte din limba engleză, unde același verb poate avea două sensuri diferite: acela de a minți și acela de a sta întins lângă cineva. Astfel, ideea transmisă nu a fost una literală, ci una simbolică, legată de apropiere.

Ce a spus Dorian Popa despre jurămintele lor

După valul de reacții apărut, Dorian Popa a ales să ofere o explicație, subliniind că acel moment are o semnificație profund personală, cunoscută doar de ei. Artistul a atras atenția asupra faptului că mulți oameni au judecat situația fără să cunoască întregul context sau emoția din spatele cuvintelor.

El a evidențiat că originalitatea în cuplu înseamnă să dai sens propriu lucrurilor importante, nu neapărat să creezi ceva complet nou. În același timp, a transmis un mesaj despre nevoia de mai multă empatie și înțelegere, mai ales în momentele sensibile din viața oamenilor.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură A Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre… Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video… Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții. Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între „to lie”: a minți și „to lie”: a sta întins (a se culca lângă cineva). ideea nu a fost despre o traducere literală („dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele.”), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege… „Minte alături de mine” nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune. Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră. Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat. Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții… Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții. Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a spus Dorian Popa pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa s-a cununat religios cu Andreea, după petrecerea de nuntă. Ce ținute speciale au ales

Babs, replică dură, după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: “Vorbești fără să ai habar”