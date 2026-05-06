Lecția de viață pe care a primit-o Matei de la Mircea Lucescu: ”Nu renunța”

Luni, 4 mai, la ora 19:00 a avut loc pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene” , premiera unei noi ediții a podcast-ului. De această dată, invitatul special a fost chiar cel care i-a fost până în ultima clipă alături fostului selecționer, Mircea Lucescu. Este vorba despre nepotul său, Matei. Acesta a povestit cu sufletul deschis despre ce a învățat de la el.

Lecția de viață pe care a primit-o Matei de la Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit pe patul de spital, acolo unde se afla după ce i s-a făcut rău și avea nevoie de îngrijiri medicale. Deși se simțea mai bine, chiar în ziua în care urma să fie externat, starea de sănătate a fostului antrenor al Echipei Naționale s-a degradat. Din acest motiv, a rămas internat, iar ulterior conectat la aparate. Familia i-a fost alături până în ultima clipă, în special nepotul său, Matei Lucescu.

De curând, tânărul a fost invitat la podcast, acolo unde a vorbit despre viața bunicului său, despre ultimele momente alături de el, dar și ce lecție importantă de viață a învățat de la fostul selecționer. Acesta a fost întrebat de Adrian Artene dacă ar mai fi fost lucruri pe care Mircea Lucescu și-ar fi dorit să le împlinească dacă ar mai fi trăit, iar răspunsul lui Matei a fost unul impresionant. Nepotul său a mărturisit că nu ar fi renunțat la fotbal, dar și că meciul dintre România-Slovacia ar fi fost ultimul pe care l-ar fi condus. Așadar, lecția pe care i-a lăsat-o și lui Matei este să nu renunțe niciodată la ceva la care ține enorm.

Adrian Artene: Avea, pentru că ai fost ultimul care a putut să îl audă, avea o dorință nerostită? Avea lucruri pe care, poate, le-ar mai fi făcut și știai că urmează să se întâmple? Matei Lucescu: În niciun caz nu ar fi renunțat la fotbal. Asta cu siguranță. La echipa de națională, Slovacia, meciul cu Slovacia urma să fie ultimul, dar la fotbal niciodată.

