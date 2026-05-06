Cum a ajutat-o Florin Salam pe Melek? Gestul manelistului nu a rămas fără ecou

Melek a avut încă de la început oameni pe care s-a putut baza, sprijinul lor jucând un rol important în drumul ei spre succes. Ajutorul primit în momentele cheie a contribuit la creșterea ei și la consolidarea prezenței în mediul online. Recent, a vorbit despre momentul în care Florin Salam i-a fost alături, după ce a deschis locația din Chitila.

Melek deține un restaurant și spune că, în urmă cu aproximativ doi ani, artistul și-a dorit să încerce preparatele ei. Inițial, nu a crezut că mesajul primit era chiar de la el, însă lucrurile s-au confirmat rapid. A doua zi, s-a mobilizat și i-a dus personal mâncarea, iar întâlnirea s-a transformat într-o oportunitate neașteptată.

Imaginile apărute atunci cu cei doi au atras rapid atenția în mediul online, contribuind la creșterea popularității ei. Melek consideră că acel moment a fost un punct de cotitură, deoarece vizibilitatea obținută a ajutat-o să devină virală și să își facă un nume în mediul digital

„Pe mine m-a ajutat la început Florin Salam. Deci, credeți-mă că singur, la șapte dimineața mi-a dat mesaj: >. Eu nici nu am crezut că e Florin Salam, mi-a dat mesaj și i-am dat numărul meu de WhatsApp. Când i-am auzit vocea, am zis nu se poate așa ceva. La ora șapte eram în bucătărie, la ora nouă eram deja la el. Din câte restaurante sunt câți oameni mănâncă”, a declarat Melek.

Cine a mai ajutat-o pe Melek la început de drum

Ea a menționat că nu a fost singura persoană care i-a oferit sprijin. Bogdan de la Ploiești și Narcisa Moisa s-au numărat printre cei care au susținut-o în acea perioadă, contribuind, direct sau indirect, la creșterea ei.

„Bogdan de la Ploiești a fost alături de mine, în primul rând Narcisa și soacra ei. Deci, nu o să uit în viața vieților mele. Oamenii ăștia au fost trimiși de Dumnezeu. Ei sunt oamenii care m-au ajutat, poate nu și-au dat seama. Involuntar, m-au ajutat să cresc pe TikTok”, a mai spus bruneta.

CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!

Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac