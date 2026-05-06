Florin Salam și Roxana Dobre, apariție spectaculoasă ca nași! Ce intrare impresionantă au avut

De: Anca Chihaie 06/05/2026 | 11:38
Foto: TikTok

Roxana Dobre și Florin Salam au atras toate privirile la un eveniment deosebit desfășurat recent, unde au fost nași la o nuntă de argint. Seara a fost marcată de fast, eleganță și numeroase momente spectaculoase, transformând aniversarea de 25 de ani de căsătorie a finilor într-o adevărată sărbătoare de poveste. Iată cum au fost întâmpinați!

Atmosfera de la locația aleasă pentru eveniment a fost una festivă încă dinaintea sosirii invitaților principali. Nașii au fost întâmpinați într-un cadru pregătit cu atenție la detalii, cu elemente decorative rafinate și momente special pregătite pentru a marca importanța ocaziei. Intrarea lor a fost una impresionantă, fiind însoțită de efecte vizuale spectaculoase, inclusiv artificii și toasturi cu șampanie, semn al respectului și bucuriei organizatorilor pentru prezența lor.

Ce intrare impresionantă au avut

Cei doi au sosit la eveniment la bordul unui autoturism de lux, aspect care a completat imaginea unei seri exclusiviste. Ținutele alese au fost, de asemenea, remarcate de toți cei prezenți. Florin Salam a optat pentru un costum elegant în nuanțe sobre, combinat cu o cămașă albă și un accesoriu discret la nivelul pieptului, care a adăugat o notă sofisticată apariției sale. În același timp, Roxana Dobre a impresionat printr-o rochie neagră, mulată, cu detalii îndrăznețe, evidențiată printr-un decolteu accentuat și o croială cu deschidere pe picior, alegere vestimentară care a atras numeroase priviri.

După sosirea în locație, momentul a continuat cu tradiționalele ritualuri specifice unor astfel de evenimente. Nașii au fost invitați să ciocnească un pahar de șampanie alături de cuplul aniversat, marcând astfel începutul oficial al celebrării. Atmosfera a devenit rapid una relaxată și festivă, cu muzică, dans și momente emoționante dedicate celor 25 de ani de căsnicie ai finilor.

Pe lângă componenta festivă, evenimentul a inclus și elemente simbolice specifice nunții de argint. Această aniversare reprezintă un reper important în viața unui cuplu, fiind asociată cu stabilitatea, maturitatea și durabilitatea relației. În mod tradițional, acest moment este sărbătorit prin reînnoirea jurămintelor și prin oferirea unor verighete din argint, care sunt purtate alături de cele inițiale, din aur, ca semn al continuității și al legăturii consolidate în timp.

