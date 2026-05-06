Cât costă 1 euro după căderea Guvernului! Leul intră sub presiune

În urma unui context politic tensionat, marcat de adoptarea unei moțiuni de cenzură și de schimbarea conducerii guvernamentale, piața valutară din România a reacționat rapid, iar cursul euro a înregistrat o volatilitate accentuată. Evoluțiile au fost vizibile încă din ziua votului parlamentar, când incertitudinea privind direcția executivului a determinat o creștere bruscă a cererii de valută și o presiune puternică asupra leului.

În intervalul imediat următor momentului politic decisiv, moneda națională a pierdut teren în raport cu moneda unică europeană, iar cotațiile au urcat spre niveluri care nu mai fuseseră atinse anterior. Pe piața interbancară, euro a depășit praguri considerate de referință psihologică, iar tranzacțiile au reflectat o nervozitate accentuată a participanților, în special a celor expuși la risc valutar sau la importuri.

Cât costă 1 euro după căderea Guvernului!

Pe parcursul aceleiași zile, dinamica a fost una oscilantă. Inițial, deprecierea s-a accelerat pe fondul anticipațiilor legate de schimbările politice, ajungându-se la valori de peste 5,20 lei pentru un euro. În vârfurile de volatilitate, nivelurile au urcat chiar mai sus, în contextul unor volume crescute de tranzacționare și al ajustării rapide a pozițiilor speculative. Ulterior, după clarificarea rezultatului politic și confirmarea direcției instituționale, piața a început să manifeste semne de stabilizare, însă fără o revenire completă la valorile anterioare.

În zilele care au urmat, cursul de schimb a rămas într-un interval ridicat, cu variații mai mici, dar persistente. Participanții la piață au adoptat o abordare prudentă, iar lichiditatea s-a redistribuit treptat, în încercarea de a absorbi șocul inițial. Chiar și în condițiile unei stabilizări relative, nivelul de echilibru s-a mutat vizibil mai sus față de perioada precedentă crizei politice, ceea ce a alimentat discuții privind posibila schimbare structurală a traiectoriei leului.

Efectele s-au reflectat și pe piața valutară, unde leul a continuat să se deprecieze, iar euro a depășit pragul de 5,24 lei pe piața interbancară. Această evoluție este asociată cu reacția investitorilor la impasul politic și cu temerile privind încetinirea procesului de ajustare economică. Specialiștii atrag atenția că astfel de mișcări pot influența direct costurile importurilor și, implicit, prețurile resimțite de populație, în timp ce finanțarea economiei depinde în continuare de încrederea piețelor externe, care pot deveni mai restrictive în perioade de incertitudine.

Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine

Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026