Jador, gest uriaș pentru o persoană necunoscută. Ce a făcut pe timpul nopții

Gesturile mici pot spune multe despre caracterul unei persoane. Recent, Jador a impresionat printr-o faptă simplă, dar de impact demonstrând că succesul nu l-a îndepărtat de valorile care l-au format. Artistul, cunoscut pentru parcursul său dificil, a avut un început de viață marcat de lipsuri, dar și de multă iubire, crescând într-o familie modestă care i-a oferit lecții importante despre empatie.

Astăzi, viața lui s-a schimbat radical. Se bucură de confort și stabilitate, fără grija zilei de mâine, datorită muncii sale în industria muzicală. Cu toate acestea, nu a uitat de unde a plecat. Tocmai aceste experiențe din trecut îl fac să fie atent la cei din jur și să înțeleagă cât de mult poate însemna un ajutor oferit la momentul potrivit.

Jador, sprijin pentru o altă persoană

În urmă cu puțin timp, în timp ce ducea gunoiul la ghenă, artistul a observat un bărbat care căuta prin resturi, sperând să găsească ceva de folos. Fără să stea pe gânduri, Jador a mai făcut un drum în plus doar pentru a-i oferi câțiva bani, o sumă care, pentru el, poate părea mică, dar care pentru acel om însemna enorm.

Manelistul a publicat videoclipul pe rețelele de socializare pentru a-i îndemna și pe urmăritorii săi să facă astfel de gesturi pentru cei mai neajutorați.

„Niciodată nu vei știi prin ce ochi te privește Dumnezeu”, a scris Jador pe rețelele de socializare.

„Ia uitați oameni buni, a văzut un om la gunoi că a dus vreo patru saci și acum s-a prefăcut că mai are gunoi ca să îi dea bani. Ia uite Avraam ce face tatăl tău”, a spus Oana Ciocan în videoclipul publicat.

