Acasă » Exclusiv » Oferta bizară care a lăsat-o fără cuvinte pe celebra artistă. Ce i s-a propus să facă pentru o sumă mare de bani: “Pentru a atrage atenția, au vrut să ne folosim de acest aspect”

Oferta bizară care a lăsat-o fără cuvinte pe celebra artistă. Ce i s-a propus să facă pentru o sumă mare de bani: “Pentru a atrage atenția, au vrut să ne folosim de acest aspect”

De: Luciana Popescu 19/04/2026 | 22:30
Oferta bizară care a lăsat-o fără cuvinte pe celebra artistă. Ce i s-a propus să facă pentru o sumă mare de bani: "Pentru a atrage atenția, au vrut să ne folosim de acest aspect"
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Celia este una dintre artistele care au reușit să facă valuri serioase în industria muzicală din România. Nu aveți cum să nu o recunoașteți atunci când îi auziți hiturile „Șoapte”, „Trag aer în piept” sau „Dor de noi”, piese care au ajuns rapid la inimile fanilor și au consacrat-o drept una dintre cele mai apreciate voci feminine din industrie. Deși succesul a venit natural, artista a ales, la un moment dat, să facă un pas în spate din lumina reflectoarelor, punând pe primul loc viața personală și familia. De această dată, însă, Celia a răspuns provocării noastre și a acceptat să vorbească deschis, răspunzând la o serie de întrebări fără ocolișuri. Și stați așa, pentru că urmează partea cu adevărat surprinzătoare: în urmă cu câțiva ani, frumoasa artistă a primit o ofertă de-a dreptul bizară! A acceptat-o sau nu? CANCAN.RO vă spune totul în rândurile de mai jos!

Când auzim versurile „Trag aer în piept, mă îndepărtez încet, mă îndrept către străzi cu soare”, gândul ne duce imediat către frumoasa Celia, care, încă din 2005, de la debutul său în muzică, a cucerit inimile românilor.Pe lângă imaginea pe care o vedem cu toții atunci când urcă pe scenă sau în clipurile video, CANCAN.RO i-a adresat artistei câteva întrebări pentru a o putea cunoaște mai bine, dincolo de latura artistică.

Celia a acceptat provocarea noastră- sursa- social media

Stând de vorbă cu Celia, am aflat și care este cel mai mare regret al artistei, însă nu vă spunem mai mult — aflați totul în rândurile următoare.

Celia a dat din casă, care a fost cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care a primit-o

Să începem seria întrebărilor. Celia a fost foarte deschisă cu noi: ne-a povestit despre copilăria sa, despre pasiunile pe care le are pe lângă muzică și, nu în ultimul rând, ne-a spus care a fost cea mai bizară ofertă de colaborare pe care a primit-o. Nici noi nu ne-am fi așteptat la asta, dar ne-a surprins.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să scrii o carte despre tine, ce titlu i-ai da?

Celia: „În căutarea sensului vieții” s-ar numi cartea, pentru că sunt într-o continuă căutare, a înțelege viața cu adevărat la modul profund.

Cu toții avem ceva specific care ne reaminteste de copilărie sau de momente fericite, haideți să vedem care este lucrul care o face pe Celia să se gândească imediat la clipele de când era copilă.

CANCAN.RO: Ce sunet sau miros îți declanșează automat o amintire din trecut? 

Celia: ⁠Mirosul din pădure îmi amintește de drumețiile cu tata, din copilărie.

Celia ne-a spus si ce i-ar lipsi cel mai tare dacă de mâine nu ar mai fi cunoscută.

CANCAN.RO: Dacă de mâine nu ai mai fi faimoasă care este lucrul care ți ar lipsi cel mai tare?

Celia: ⁠Am avut mereu dorința de a lăsa ceva bun oamenilor , și asta mi-ar lipsi.

CANCAN.RO: Dacă nu erai cântăreață, ce altă meserie crezi că ți s-ar fi potrivit?

Celia: Ceea ce ține de artă și creație, îmi place, de asemenea, să scriu (am în plan să scriu și o carte), îmi place să pictez, îmi place să compun, să dansez… ceea ce simt cu sufletul îmi e drag să transpun în diferite forme.

Iar acum, momentul mult asteptat, Celia ne-a mărturisit care a fost cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care a primit-o.

Celia ne-a spus care a fost cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care a primit-o- sursa- social media

CANCAN.RO: Care este cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care ai primit-o?

Celia: Cea mai ciudată ofertă de colaborare a fost când mi s-a propus să fac reclamă la un produs pentru păr, care ajută la regenerare, dar care, în același timp, putea fi folosit și ca tratament împotriva păduchilor. Mi se propusese ca, pentru a atrage atenția, să ne folosim de acest aspect în spotul publicitar. Până la urmă, nu s-a concretizat și nu s-a finalizat.

Care este cel mai mare regret al cântăreței

Ca orice om, și Celia are anumite regrete legate de unele etape ale vieții sale, însă a învățat să privească lucrurile cu mai multă înțelepciune, considerând că poate totul s-a întâmplat așa cum trebuia și că fiecare experiență are un motiv bine definit în parcursul personal al fiecăruia. Noi am reușit să aflăm ce anume regretă artista din trecutul său.

Celia, despre regrete și temeri. sursă - social media.
Celia, despre regrete și temeri. sursă – social media.
CANCAN.RO: Există un vis sau un proiect la care ai renunțat și încă regreți? 
Celia: Da, în 2010–2013 am reușit să am câteva piese cunoscute internațional și urcam destul de frumos pe plan internațional. Am renunțat la tot atunci și m-am mutat cu familia în Australia, unde am devenit mămică și m-am retras din lumina reflectoarelor. Cumva, regret că am renunțat la acea oportunitate și la visurile mele de atunci, însă probabil nimic nu este întâmplător și toate deciziile au rolul lor.
NU RATA:
Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
