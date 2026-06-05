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Ana Beregoi face dezvăluiri neașteptate despre familia Andreei Bostănică: “Are influență. Îmi este frică!”

De: roxana tudorescu 05/06/2026 | 20:25
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Ana Beregoi vorbește deschis despre temerile care o macină după incidentul în care a fost implicată. Artista spune că îi este frică pentru siguranța sa și a familiei sale și mărturisește că nu știe dacă ordinul de protecție ar fi suficient pentru a o face să se simtă în siguranță. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, aceasta a explicat de ce privește cu îngrijorare perioada următoare dar și faptul că fratele Andreei Bostănică ar fi avut în trecut probleme legate de consumul de substanțe interzise.

Scandalul dintre Ana Beregoi și Andreea Bostănică a explodat în mediul online și a ajuns rapid în atenția publicului. Conflictul dintre cele două s-a transformat într-unul dintre cele mai comentate subiecte ale momentului, după ce Ana Beregoi a susținut că a fost agresată și a vorbit deschis despre temerile pe care le are în urma incidentului. De cealaltă parte, Andreea Bostănică a oferit propria versiune a evenimentelor, iar schimbul de acuzații dintre cele două a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„Am auzit ca fratele Andreei Bostănică ar fi avut probleme cu anumite substanțe”

Ana Beregoi: Prima bătaie pe care am luat-o și îmi este frică să nu existe și altele. Eu nu știu pe cine are ea în spate, nu știu ce putere are în spate după toate știrile pe care le-am văzut online și după toate lucrurile care au apărut. Chiar și Abush, fostul ei iubit, vorbea despre faptul că are o echipă de mafioți în spate, din Rusia. Mie îmi este frică pentru mine și pentru familia mea. Nu știu dacă mai pot să ies din casă și nu știu dacă mă va ajuta ordinul de protecție, pentru că ea poate trimite pe oricine altcineva să vină să ne facă rău. Ce putem face în situația asta? Cum să mă mai simt în siguranță?

Conflictul continuă cu acuzații din ce în ce mai grave
Acuzații grave la adresa fratelui Andreiei Bostănică

CANCAN: Asta cu mafia din Rusia, cum ți se pare ție? Există un sâmbure de adevăr? Ai niște convingeri?

Ana Beregoi: Există. Din câte am înțeles, fratele ei a avut niște probleme cu consumul de diferite substanțe și venea din Rusia. Adică el venea din Rusia. L-au ajutat să intre în Dubai, pentru că nu avea dreptul. Nu știu exact și nu vreau să spun mai mult, nici nu vreau să se interpreteze greșit, pentru că nu știu foarte multe. Spun doar ce am văzut și ce am auzit. Este posibil să aibă anumite cunoștințe, pentru că și în presă a apărut că ar fi fost într-o relație cu un prieten al președintelui Rusiei și alte lucruri de genul acesta. Adică are influență. Îmi este frică să spun ceva, pentru că nu știu la ce să mă aștept când ies de aici.

NU RATA: Ana Beregoi se teme pentru siguranța ei: „Poate să dea mită, are bani să facă asta. E în stare de orice!”

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică lansează acuzații grave! Ce s-a întâmplat la spital după altercația din restaurant: „Tatăl Iulianei Beregoi a amenințat-o pe mama cu moartea”

 

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