Andreea Bostănică lansează acuzații grave! Ce s-a întâmplat la spital după altercația din restaurant: „Tatăl Iulianei Beregoi a amenințat-o pe mama cu moartea”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi ia proporții de neimaginat! Influencerița a făcut declarații incendiare, în direct, la CANCAN Exclusiv cu ce s-a petrecut în unitatea medicală după conflictul de la restaurantul de lux din Chișinău. Andreea Bostănică susține că familia Beregoi ar fi trecut la amenințări grave.

Andreea Bostănică afirmă că, după conflictul care a ajuns în atenția publicului, mama sa ar fi fost amenințată de tatăl Iulianei Beregoi. Influencerița susține că a fost agresată fizic în timpul altercației și spune că situația a depășit cu mult limitele unui simplu conflict.

Andreea Bostănică: „Tatăl lor a amenințat-o pe mama mea cu moartea”

Andreea Bostănica a făcut dezvăluiri halucinante, în direct, despre ce s-a petrecut la câteva ore distanță după scandalul care a șocat tot mediul online. Tânăra a mărturisit cu stupoare că nu cele două surori Beregoi sunt victimele, ci chiar ea a fost cea agresată.

Ele vor să pară victime, dar vor apărea camere și o să vadă clar cine m-a apucat de păr. Cred că în 10 zile vor apărea imaginile. Am primit amenințări după acest conflict. De la tatăl Iulianei Beregoi, a amenințat-o pe mama mea cu moartea, să avem grijă ce facem și pe unde umblăm. Mie îmi e frică pentru viața mea, eu am fost agresată fizic de surorile Beregoi și acum și tatăl lor a amenințat-o pe mama mea, la câteva ore distanță, cu moartea. Eu nu mai știu la ce să mă aștept. Ce urmează? a declarat influencerița.

Andreea Bostănică: „Am cerut ordin de protecție”

Mai mult, Andreea Bostănică spune că a făcut deja demersuri pentru a se proteja și că a solicitat un ordin de protecție. Convinsă că imaginile surprinse de camerele de supraveghere vor clarifica întreaga situație, influencerița susține că adevărul va ieși la iveală în perioada următoare.

”Dacă ele m-au bătut, ce urmează? Eu, sincer, am cerut ordin de protecție. Îl am pe Dumnezeu și tot ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Mă bucur că s-a aflat cine sunt ele și ce fac ele. O să se vadă cum m-au agresat, cum mă împingeau. Eu nu am de gând să fac altceva, eu fac muzică, pregătesc proiecte noi. Ele vor show, că ele nu au concerte, vai de capul lor, dar eu merg înainte, dar ce am eu și ele nu vor avea, e că eu am frică de Dumnezeu.”

Andreea Bostănică a rupt tăcerea, în direct, la CANCAN Exclusiv, referitor la scandalul dintre ea și Iuliana Beregoi. Influencerița a vorbit despre tot ce s-a întâmplat în restaurantul din Chișinău. (VEZI MAI MULTE DETALII)

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