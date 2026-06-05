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Andreea Bostănică demontează acuzațiile Iulianei Beregoi: „Este absolut fals. Nu le-am urmărit”

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 12:44
Andreea Bostănică demontează acuzațiile Iulianei Beregoi: „Este absolut fals. Nu le-am urmărit”
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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Bostănică rupe tăcerea! Influencerița face lumină în scandalul cu surorile Ana și Iuliana Beregoi, în urma căruia s-a lăsat cu intervenția autorităților. 

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ajuns din nou în centrul atenției după ce s-au luat la bătaie într-un restaurant (vezi AICI VIDEO). După numeroase teorii și acuzații, Andreea Bostănică a decis să vorbească despre incident, să clarifice situația și să își prezinte propria versiune a evenimentelor.

Andreea Bostănică: „Ana a început să mă înjure”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Bostănică a oferit primele explicații despre conflictul care a împărțit internetul în două tabere. Influencerița susține că multe dintre informațiile apărute în spațiul public, inclusiv declarațiile surorilor Beregoi, au fost interpretate greșit.

„Este absolut fals și de o minciună extraordinară. Nu știu cum au putut să iasă așa minciuni din gura lor. Mama mea nu a permis să se întâmple o bătaie, când a văzut mama că ele au început primele, m-au înjurat, mi-a spus să nu mai intrăm în restaurant. Noi am parcat și am vrut să luăm cina, dar prin sticla restaurantului ne-au arătat semne obscene. Iar mama mi-a spus să nu mai intrăm, dar eu am vrut să intru.

Când am intrat, Ana a stat în ușă, a început să mă înjure, eu nu știam ce se întâmplă, dar mă gândeam că suntem într-un loc public și nu are ce să se întâmple. Ea insinuează că ne-am parcat mașina lângă mașina lor. Dar, mă scuzați, Ana Beregoi, ai cumva vreun Bentley, pentru că eu dacă mă uit, mă uit la o mașină mai șmecheră decât a mea, la un Ferrari roșu, la un Porsche, ca să zic wow, ce mașină. Eu nu știu ce mașină ai, tu știi ce mașină am, că ești fana mea.

Nu e adevărat că le-am urmărit, am parcat acolo, ca să mâncăm. Am avut un eveniment și am mers să mâncăm, când am văzut că ne arată semne obscene, i-am arătat și eu înapoi. Ana Beregoi stătea în ușă și îmi spunea că eu nu intru, nu doar că stătea în ușă, mi-a zis că eu nu intru. La toate înjurăturile nu am reacționat, pentru ea e mai mică decât mine, i-am spus să mă lase în pace, le-am întrebat de ce îmi împing prietenii pe stradă, iar Iuliana a zis, dacă vrem circ, ne dă circ. Și văd că băiatul de la masă se uită agresiv la mine, el e iubitul Anei, care e cercetat într-un caz penal, e de alte origini, foarte înalt, masiv, s-a uitat urât la mine.

Ea a plecat în incinta restaurantului, pentru că noi eram pe tersă. Abia aștept să apară camerele, să vedeți totul. Ana s-a ridicat și m-a întrebat ce caut eu acolo, eu m-am uitat la mama și i-am zis mamei să o pună pe mătușa mea să filmeze, mie îmi era frică de acel băiat, că este cercetat penal. Eu îl știu pe el de pe portal din Moldova, e un infractor care șantaja oameni cu familia Beregoi”, a spus Andreea Bostănică.

„Ei m-au agresat fizic”

Andreea Bostănică susține că, în ciuda faptului că surorile Beregoi afirmă că sunt victime, ea ar fi singura care are certificat medical care să ateste leziunile suferite în urma altercației.

„Eu dacă căutam scandal nu mă duceam cu două femei în vârstă, ci cu fratele meu, cu alții. Eu am scos telefonul și fix atunci mi-a dat peste mână, eu am mâinile zgâriate, și mamei mele, uitați, au dat în ea, mama mea voia să mă apere și Iuliana îmi dădea pumni în cap. Mie îmi e ciudă că mă ținea chelnerul, pentru că băiatul ăla a sărit la mama la bătaie, pentru că eu voiam să-l distrug, atâta nerușinare să sari la bătaie la mama mea, care nu avea nicio vină.

Mi-a zis că nu am voie să filmez, și m-a tras de păr, de o șuviță, când am luat telefonul, s-a înfipt în părul meu, normal că și eu am ripostat. Mi-au dat pumni în cap, ca niște animale din junglă. Eu știu că ele nu sunt din Capitală, dar îmi pare rău de educația pe care au primit-o. Eu nu știu ce are Ana, nu știam că are aparat auditiv. Dacă e așa, nu trebuia să sară la bătaie, să știe să fie calmă, ea a început agresiunea, ea are noroc că m-a ținut chelnerul, că îi sărea și altceva. Nu s-au spart pahare sau sticle.

Ea zice că are sticlă în ochi, nu e adevărat. Ea nu recunoaște ce a făcut în spital, că ea era peste o folie, un paravan, eram una lângă alta și i-a zis doctorului să scrie că are multe lovituri, medicul i-a zis că nu poate, că nu are lovituri la cap. Și ea a zis că eu mă dădeam cu ruj, păi da, am primit calmante, pastile de durere și la final m-am pregătit să ies. Eu am foaia de la poliție în care scrie că eu sunt victimă, ea are această foaie? Poate că m-a dat și ea la poliție, dar eu am cerut prima, pentru că ei m-au agresat fizic. Scrie că am leziuni pe corp, s-au încurcat cu rețeta, pentru că era un domn și mi-au dat mie rețeta lui, ne-au încurcat. Eu nu m-am certat în spital, ea îmi spunea să mă duc în Dubai. Ea avea puterea să țipe și să mă înjure, foarte interesant”, a mai spus Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO

Scandal monstruos între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Poliția și ambulanța au intervenit, după ce au ajuns la agresiuni fizice

Sora Iulianei Beregoi, mărturisiri cutremurătoare după scandalul cu Andreea Bostănică. Ana a izbucnit în lacrimi la Dan Capatos Show: “Mi-e frică să ies din casă”

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