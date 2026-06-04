Scandal monstruos între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Poliția și ambulanța au intervenit, după ce au ajuns la agresiuni fizice

Deși părea că disputa dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a stins, acum scandalul a fost reluat și chiar a degenerat. Cele două au trecut de etapa certurilor în mediul online, iar acum au ajuns și la agresiune fizică. Andreea Bostănică susține că Iuliana Beregoi, sora acesteia și iubitul ei ar fi agresat-o într-un restaurant. A fost scandal mare, protagonistele cu greu au fost despărțite, iar imaginile video pot fi văzute aici.

Întâlnire de gradul zero între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică! Rivalele din mediul online s-au întâlnit de această dată față în față și un scandal de proporții a izbucnit. S-a lăsat cu bătaie în toată regula, iar acum rivalele își prezintă propria variantă a poveștii în mediul online. (Vezi AICI reacția Iulianei Beregoi).

Andreea Bostănică și Iuliana Bergoi, scandal de proporții

Recent, o încăierare de proporții a avut loc într-un restaurant de lux. Se pare că Iuliana Beregoi, sora acesteia, Ana, și iubitul ei, Islam, luau masa în local. La același restaurant a ajuns întâmplător și Andreea Bostănică împreună cu familia ei și a mai fost doar un pas până când o bătaie în toată regula a izbucnit.

Cele două tabere au stârnit un conflict de proporții. Divele din mediul online s-au luat la păruială și au făcut un scandal de zile mari. În urma celor întâmplate, Andreea Bostănică a povestit în mediul online totul.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine? La care am primit pumni în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru. Ana Beregoi s-a pus efectiv așa în ușă și mi-a spus: tu aici nu intri, tu aici nu intri. Așa că am vrut să intru în restaurant, să iau cina cu familia mea. După ce mi s-au adresat foarte multe cuvinte urâte, am scos telefonul. Pentru că am văzut că Iuliana Beregoi și Ana Beregoi nu sunt într-o stare ok. Aveau ochii și privirea foarte rea. Eu care m-am apropiat, am salutat și am întrebat-o simplu: de ce îmi împingi prietenii pe stradă? De ce îmi împingi prietenii pe stradă? O prietenă de-a mea m-a sunat și mi-a spus că azi Iuliana Beregoi a împins-o, ba cu geanta, i-a dat cu geanta peste umăr, ba cu umărul. Și pur și simplu m-am dus înăuntru și am întrebat-o: de ce te iei de prietenii mei? Ce ți-au făcut? De ce te iei de ei? La care am primit înjurături, ofensări, am tăcut, n-am zis nimic. Am văzut că ele deja încep să se comporte foarte agresiv. Ele, care sunt niște pitice, au 1,60 m cu mâinile ridicate, eu am 1,75 m. Eu pur și simplu stau în stare de șoc și văd că se începe ceva foarte agresiv din partea lor ”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

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Bătaie în toată regula

De asemenea, Andreea Bostănică a povestit cu lux de amănunte cum a avut loc întreaga agresiune. Influencerița susține că a fost jignită și bătută. Atât surorile Beregoi, cât și iubitul Anei, ar fi agresat-o.

„Islam, iubitul Anei de origine arabă, apropo, sfânta noastră Ana Unicorn, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-a spus: tu nu ai dreptul să filmezi. Atașez și video mai departe. Scuzați-mă că sunt atât de palidă și albă, pur și simplu am avut niște ore… Eu n-am crezut că o să ajung vreodată la așa ceva. Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să îmi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns. Dragi părinți, dragi oameni, dragi copii, aveți grijă pe cine urmăriți. Pentru că eu sunt pur și simplu șocată cum niște fete, niște copii, că sunt două fete, firave, micuțe, au 1,60, să sari cu pumnii la bătaie. După ce Ana mi-a oferit mai multe lovituri, eu normal că am încercat să mă apăr, dar n-am putut, pentru că a venit cineva din restaurant. Iuliana Beregoi a fost și a chemat un chelner, ca să mă țină pe mine, eu să nu mă pot apăra. Mama mea era pur și simplu șocată, doar la final și a revenit și a început să țipe, să zică: lăsați-o, de ce ai lovit-o, de ce ai lovit-o? Iubitul Anei, Islam, care, apropo, Islam este cercetat într-un caz penal cu toată familia Cimitiriașilor. Pentru că Islam și Ana Beregoi s-au ocupat ei cu ducerea sicriului către Daniela Kostețchi, ceea ce mi-a spus ea. Apropo, vedeți că multă lume mă întreabă ce se întâmplă cu sicriele. Totul se rezolvă, ați înțeles voi, totul se rezolvă în timp, dar eu nu o să las asta așa”, a mai spus Andreea Bostănică.

Andreea Bostănică spune că totul a fost planificat

Mai mult, Andreea Bostănică susține că întreaga scenă ar fi fost, de fapt, planificată în detaliu de Iuliana Beregoi. Influencerița crede că a fost special așteptată în restaurant și că totul a fost gândit atent.

„Eu nu o să permit să fiu bătută și să mi se ofere lovituri cu pumnul în cap de către un bărbat, Islam, care nu știu cine e să mă lovească el pe mine în cap și să mă înjure pe mine. Pe lângă că Ana mi-a oferit lovituri în cap, când voiam să chem poliția și ambulanța, a venit Iuliana Beregoi foarte rapid. Când a văzut că nimeni nu mai filmează, pentru că mie mi s-a făcut rău de la lovituri, a văzut că nimeni nu mai filmează și ce a făcut? A venit și mi-a dat doi pumni în cap. Da, mi-a dat doi pumni în cap. Eu doar când deschid ochii să văd ce se întâmplă, a fugit repede înăuntru în restaurant. Bă, eu am rămas mască. Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Și o să zic că Iuliana Beregoi nu reprezintă nimic, ea este un nimic, este un jeg, ea nu este o fată. Ea este un băiat, un băiețel. Trimiteți-vă în continuare copiii la tabără la idolul copiilor mici, pentru că asta promovăm noi. Nu vă mirați dacă o să primească cuvinte urâte la adresa lor sau lovituri în cap, pentru că așa au fost educate fetele din familia Beregoi. Așa au fost ele educate să ofere lovituri, violențe. Acest vocal este cu foarte mulți ani în urmă și ea continuă să sperie foarte multe fete din Chișinău. Fete cărora ea le-a furat iubiții, fete cărora ea le-a stricat viața și pur și simplu. Uite așa, ea cu familia ei, Cimitiriașii ăștia, șantajează oamenii cu moartea că îi bagă în pământ și toată lumea tace, pentru că le e frică. Toată lumea tace pentru că le e frică, pentru că nebuna asta dă pumni în cap la oameni, lovește oamenii și nimeni nu se sesizează, toată lumea tace. Știu că am aici femei care se uită la mine și bărbați și tați și mame. Gândiți-vă că eu am stat astăzi alături de mama mea acolo și am fost înjurate de către Iuliana Beregoi și Ana Beregoi timp de 10 minute în continuu și făcea asta exact când vedea că mi-e rău și nu filmez. Când scoteam camera, fugea înăuntru. Când puneam telefonul jos ca să sun la poliție, atunci venea și mă înjura. Deci eu pur și simplu sunt șocată. Câtă falsitate! Cum să faci tu tabere de copii când tu ești cel mai mare antiexemplu? Păi copiii ăștia cu ce suflet să se ducă la tabără? Cum să-ți trimiți copilul la tabăra unei agresoare care are caz penal. (…) Dumnezeu există și ceea ce mi-ați făcut voi azi și faptul că mi-ați dat mai multe lovituri și a trebuit să stau în spital mai multe ore din cauza voastră și mâine la fel voi fi internată în spital. Dumnezeu e sus și Dumnezeu vede tot. Și cum v-ați comportat voi azi cu mine nu este omenesc. Da, poate eu pe online te-am făcut… dar eu nu cred că am meritat să fiu pălită și bătută de tine și de un bărbat de 2 metri, arab, voi care ziceați de mine că nu știu ce, că Dubai, să vă fie rușine”, a mai spus Andreea Bostănică.

„Mie mi-e frică pentru viața mea”

În cele din urmă, după ce a postat toate dovezile împotriva rivalelor, Andreea Bostănică a mărturisit că acum se teme pentru viața sa. Bruneta este speriată și crede că familia Beregoi va încerca în continuare să îi facă rău.

„Dragi părinți, vă rog, aveți mare grijă. Lor le este ciudă că eu am deschis ochii la oameni și am zis de sicrie și că s-a aflat adevărul. Și apropo, cât eram în spital și cât mi se lua toate analizele la cap și la tot, la zgârieturi, au venit părinții Iulianei și ghiciți ce. Tatăl ei a continuat să o amenințe pe mama mea zicându-i că nu o să lase asta așa și că o să vedeți ce o să vi se întâmple. Adică voi înțelegeți, da? Deci, în Republica Moldova, eu sper din tot sufletul poliția să se autosesizeze și vă rog frumos, fetelor, aveți grijă. Eu astăzi am fost în oraș doar eu cu mama mea. Fratele meu n-a putut să vină azi cu mine, că avea treabă. Eu deja de mai mult timp am frică să ies în oraș fără fratele meu, pentru că eu știu că fetele astea vor să-mi facă rău. Aveți mare grijă, vă rog! Dacă aveți frați mai mari, tați, mereu, vă rog, luați-i cu voi, pentru că, uite, sunt câteva specimene din astea care din simplu fapt că au această invidie față de mine, invidie pentru… Pentru că eu acum am concerte, pentru că eu am 7 milioane de abonați, eu am 4 milioane de abonați și ele au rămas în urmă, au rămas în urmă rău de tot. Și pentru că eu sunt pe internațional au această invidie de moarte față de mine. Dar vreau să vă spun ceva, fetelor, eu nu v-am făcut niciodată nimic rău și nu v-am pălit, nu v-am lovit, nu v-am zis nimic fals despre voi, nu te-am jignit pe nedrept. Tot ceea ce am rostit eu pe gură, tot te caracterizează, tot este dovedit. Și o să fie dovedit. Dacă nu acum, o să mă ocup eu neapărat să fie. Vreau să fac un anunț la final. Eu dacă o să pățesc ceva, să știți că tot vine din partea clanului Beregoi. Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul. Dacă o să mi se întâmple ceva, asta tot e din partea lui Iuliana Beregoi și a familiei sale. Aveți grijă de voi și de cei dragi”, a conchis Andreea Bostănică.

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