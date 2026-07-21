Ghinion cosmic pentru Bogdan Vlădău, în plină stradă! A avut probleme cu Range Rover-ul

Bogdan Vlădău știe cel mai bine că dacă nu iei o pauză să-ți lași puțin corpul și mai ales mintea să se relaxeze, viața te trage pe dreapta! Uneori, la propriu! Iată câteva imagini primite pe pont@cancan.ro, cu Bogdan Vlădău pe marginea proprie sale existențe, lângă mașina care l-a lăsat în pană. CANCAN.RO are detalii!

Nu se știe clar de la ce i s-a tras lui Bogdan Vlădău acest nefericit moment. Să fi avut mașina chakrele înfundate? Nu se știe, cert este că Bogdan a fost nevoit să părăsească tihna postului de conducere al Range Roverului și să coboare printre muritori, pe trotuar.

Se vede că Bogdan a ieșit din zona de confort. Deschide capota, umblă pe la ceva șuruburi, filtre, încearcă să resusciteze palatul pe patru roți cu care circulă. Nimic nu funcționează, probabil mașina încă n-a auzit de self-improvement și nu vrea să treacă la un nivel superior al existenței mecanice.

Bogdan Vlădău, ghinion în plină stradă

Sătul să încerce să convingă mașina să iasă din Nirvana automobilistică, Bogdan Vlădău pune mâna pe telefon, care din fericire funcționează. Miroase a platformă, probabil că mașina va fi dusă la un retreat auto, să i se facă un reset la sistemul de operare, să i se schimbe fluidele energetice și poate chiar să i se facă un schimb de baterie.

După starea de nervozitate inițială, se pare că Bogdan Vlădău a decis să îi spună mașinii câteva cuvinte de încurajare, gen „Haide, că trecem noi și peste asta”, ca să o ajute să-și revină. Deși nu se clintește, mașina pare mișcată de cuvintele lui. Se vede că Bogdan Vlădău e level 11 la pace interioară, pentru că nici vorbă să dea câteva șuturi în jantele mașinii, sau Doamne-ferește, pumni în capotă. Nu, nici vorbă. El rămâne calm, zici că ascultă Alan Watts în căști. Resemnat, închide capota mașinii.

Cel mai probabil canalizează o imagine mintală cu el în Bali, la umbra cocotierilor, cu picioarele goale în nisip și nu pe asfaltul fierbinte al Capitalei. În fața lui o mare turcoaz și nori pufoși, nicidecum eșapament, șantiere și blocuri gri. Sau poate că se gândește la partea bună a lucrurilor: „Bine că am găsit locul ăsta de parcare să trag pe dreapta și mai ales bine că n-am rămas în pană în pasaj la Lujerului chiar înainte de o ploaie, că ajungeam cu mașina în Bali, luați de torenți”.

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