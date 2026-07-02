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Bogdan Vlădău, prima reacție după declarațiile controversate despre femei: ”Nu m-aș fi așteptat niciodată la un asemenea val de ură”

De: Simona Vlad 02/07/2026 | 22:20
Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul! Sursa foto: Facebook
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Bogdan Vlădău a ajuns în centrul unui scandal uriaș după apariția la un podcast, unde a spus că nevoile de bază ale unui bărbat sunt: să fie hrănit de o femeie, să facă dragoste cu ea și să tacă din gură. Declarația a fost intens distribuită pe rețelele sociale, iar fostul model a fost criticat dur. Invitat la Dan Capatos Show, acesta a explicat că mesajul său a fost scos din context și interpretat complet greșit. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Vlădău susține că nu s-a referit niciodată la ideea că o femeie trebuie redusă la tăcere. În opinia lui, mesajul transmitea dorința unui cămin liniștit, fără conflicte. Vezi emisiunea integrală aici!

„Îți spun sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată să existe un asemenea val de hate. Știi că m-a întrebat care cred eu că sunt nevoile de bază ale bărbatului. Eu asta am răspuns. După aceea am explicat în ce context spuneam lucrurile acestea. Nu era «taci din gură». Era să nu existe război. Să vii într-o casă în care este pace. Asta îți dorești când vii acasă, la iubita ta, la soția ta, la copiii tăi. Nu vrei să mai ai conflict și acolo. Poate ai avut la serviciu, poate ai avut pe stradă. Dar lumea nu mai are răbdare să asculte tot.”

Bogdan Vlădău ne-a spus că scandalul a fost amplificat de creatorii de conținut din mediul online.

„A început o domnișoară care a făcut foarte multe clipuri. Când eram noi mai tineri, ca să devii cunoscut trebuia să ai niște merite. Trebuia să cânți, să dansezi sau să joci. Astăzi poți să te apuci să critici niște oameni mai cunoscuți și, pe spatele lor, să-ți faci imagine.”

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Vlădău a precizat că nu are o problemă cu oamenii care îl contrazic. În schimb, consideră că atacurile personale depășesc limitele unei dezbateri normale. Ba mai mult, acesta a susținut că nimeni nu este obligat să îi împărtășească opiniile.

„Este o părere personală. Dacă nu îți place părerea mea despre un subiect, nu mă mai urmări și atât. Nici pe Iisus nu L-a plăcut toată lumea. N-am avut nicio intenție să jignesc femeile, nicio secundă. Cred că sunt cel mai frumos lucru care ni se întâmplă în viața asta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

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