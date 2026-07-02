Damian Drăghici, dezvăluiri despre alegerea care i-a schimbat destinul: ”Am făcut-o pentru supraviețuire”

Damian Drăghici a făcut dezvăluiri fără perdea în platoul Dan Capatos Show. Artistul ne-a vorbit despre copilăria dificilă, tentațiile care i-au ieșit în cale și alegerea care i-a schimbat destinul. Muzicianul a explicat că muzica nu a fost un hobby, ci singura șansă la o viață diferită. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

La Dan Capatos Show, Damian Drăghici a explicat că a cântat pentru a-și întreține familia, nu pentru faimă. Artistul ne-a mărturisit că a avut mereu exemple negative în jurul său, însă părinții l-au încurajat să urmeze o meserie cinstită. Vezi aici emisiunea integrală!

„În realitate, lăutăria am făcut-o pentru supraviețuire. N-a fost ca și cum ne-am apucat noi acum. E o artă de 500 de ani. Asta e ce știu să fac. Să pot să fac bani, să pun pâine pe masa copiilor, să-mi cresc copiii. Tocmai de asta tata avea o vorbă: «Învață meserie, studiază, că altfel ajungi ca peretele». Drumul ăla e foarte ușor la 14-15 ani.”

Artistul a povestit că, încă de mic, era extrem de energic, iar mama lui era îngrijorată. Aceasta l-a dus la medic, convinsă că băiatul are nevoie de tratament. Răspunsul primit atunci avea să-i schimbe complet perspectiva asupra viitorului.

„Eram așa de la patru sau cinci ani. Mama m-a dus la doctor și i-a spus: «Domnule doctor, nu pot să-l mai țin. E nenorocire cât de hiperactiv e. Sare pe pereți». S-a uitat la ea și i-a spus: «Doamnă Drăghici, aș putea să vă dau medicamente, dar mai târziu nu o să-i facă bine. Lăsați-l, că băiatul ăsta are ceva special». I-a spus: «Lăsați-l așa cum e. Mai târziu n-o să vă pară rău».

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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