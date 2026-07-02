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Cursă aeriană directă București-Beijing. Air China va inaugura ruta din septembrie 2026

De: David Ioan 02/07/2026 | 23:17
Cursă aeriană directă București-Beijing. Air China va inaugura ruta din septembrie 2026
Foto: Pexels
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Bucureștiul va avea, din septembrie 2026, zboruri directe către Beijing, odată cu lansarea primei rute de pasageri operate de Air China între China și România. Compania va introduce și legături aeriene între București și Zagreb, extinzând traficul regional.

Ruta Beijing – București va fi inaugurată pe 4 septembrie 2026 și va fi operată de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Durata estimată a zborului dintre cele două capitale este de aproximativ 10 ore și jumătate.

Bucureștiul primește prima rută directă din China

Air China va efectua și zboruri între Aeroportul Otopeni și aeroportul din Zagreb, cu un timp de parcurs de circa o oră și 10 minute. Biletele vor fi disponibile atât pentru segmentul București – Zagreb, cât și pentru întreaga rută Beijing – București – Zagreb.

Aeronavele folosite vor fi Airbus A330‑200, configurate în trei variante: 12 locuri la business și 271 la economic, 30 locuri la business și 207 la economic sau 18 locuri la business și 247 la economic.

Biletele pentru noile zboruri vor putea fi rezervate în următoarele zile pe site-ul companiei. În prezent, singurele legături directe între România și China sunt cele cargo operate de Romcargo Airlines pe ruta București – Ürümqi.

Noua rută Beijing – București devine a doua conexiune regulată lung-curier din România, după zborurile operate de HiSky între București și aeroportul JFK din New York.

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