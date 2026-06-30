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Adăposturi climatice, amenajate de Primăria București. Locuitorii vor avea acces la apă, scaune și truse medicale

De: David Ioan 30/06/2026 | 23:16
Adăposturi climatice, amenajate de Primăria București. Locuitorii vor avea acces la apă, scaune și truse medicale
Foto: Facebook
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Primăria Capitalei extinde rețeaua de adăposturi climatice, astfel încât locuitorii să poată găsi spații sigure și răcoroase în zilele cu temperaturi extreme. Începând de miercuri dimineață, peste 300 de puncte din București vor fi deschise publicului, oferind acces gratuit la apă și zone de refugiu pe durata caniculei.

În instituțiile publice și farmaciile partenere din rețea, oamenii vor găsi apă potabilă, locuri de ședere, spații umbrite și zone răcoroase. În anumite locații sunt disponibile toalete, truse de prim ajutor și personal instruit. Rețeaua acoperă teatre, muzee, cluburi de seniori, sedii ale Bibliotecii Metropolitane, puncte de taxe și impozite, oficii de stare civilă, precum și farmacii precum Dona și Catena, toate înscrise voluntar.

Adăposturi climatice în București

Pentru a facilita accesul, Primăria București va lansa o hartă interactivă care va fi disponibilă online de mâine dimineață. Platforma va afișa adăposturile climatice, programul lor și serviciile oferite, integrând totodată rețeaua publică de cișmele, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă.

Harta va marca spațiile în funcție de tipul lor: albastru pentru zone administrative interioare cu puncte de hidratare și personal instruit, portocaliu pentru spații exterioare dotate cu umbrare și sisteme de pulverizare a apei, violet pentru locații mixte precum muzee sau centre culturale, iar verde pentru farmacii partenere care pun la dispoziție apă, scaune și truse medicale.

Harta completă a celor 300 de spații

Rețeaua rămâne deschisă pentru noi înscrieri.

„Invităm operatorii privați, ONG-urile, instituțiile de cult, librăriile, farmaciile și alte entități să-și înroleze voluntar spațiile în această mare rețea de bine”, transmite Primăria Municipiului București.

Cererile pot fi depuse la Direcția de Mediu, urmând să fie analizate în maximum 30 de zile.

Adăposturile climatice vor funcționa pe tot parcursul anului, în intervalele orare ale instituțiilor-gazdă. Inițiativa urmărește să ofere bucureștenilor locuri accesibile și sigure în perioadele de caniculă extremă, accesul fiind gratuit pentru toți cei care au nevoie de un moment de răgaz.

Marți, Bucureștiul s-a numărat printre orașele în care temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius, Capitala fiind sub cod roșu de caniculă. Seara, furtunile au provocat pagube importante, meteorologii emițând o avertizare Nowcasting de Cod Portocaliu pentru ploi torențiale și vijelii. Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert, iar numeroși copaci au fost doborâți de vânt.

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