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Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare

De: Elisa Tîrgovățu 30/06/2026 | 13:58
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare / Sursa foto: colaj Cancan.ro
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Capitala se confruntă cu un episod de caniculă severă, meteorologii anunțând temperaturi care pot urca până la 38–39 de grade Celsius, valori apropiate de recordurile lunii iunie. Bucureștiul se află sub avertizare de cod roșu de temperaturi extreme până miercuri dimineață.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) precizează însă că, după valul de căldură intensă, vremea va intra într-un proces de schimbare accentuată, cu ploi abundente, furtuni și o răcire vizibilă a vremii în zilele următoare.

Record istoric de temperatură

Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, valul de caniculă va deveni și mai intens, iar disconfortul termic va fi foarte ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Ceea ce indică o senzație resimțită a căldurii mai mare decât valorile înregistrate la termometru. Maximele vor atinge 38–39 de grade Celsius. Pe timpul nopții temperaturile vor rămâne ridicate, caracterizând o noapte tropicală, cu minime de 21–23 de grade.

„Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menţine deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală”, transmite ANM.

Valorile prognozate pentru București se apropie de extremele termice înregistrate în luna iunie. Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie, recordul absolut al Capitalei este de 40,3 grade Celsius, consemnat la stația București-Filaret pe 20 iunie 1918.

La București-Afumați, maxima istorică a lunii iunie este de 39,8 grade. La București-Băneasa s-au înregistrat 39 de grade, ambele valori fiind atinse pe 26 iunie 2007. Astfel, temperaturile estimate pentru această perioadă sunt similare cu cele din cele mai intense episoade de caniculă din ultimul secol.

Capitala intră sub atenționare de instabilitate atmosferică

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea de cod roșu pentru București încetează miercuri, 1 iulie, la ora 10:00. Ulterior vremea va intra într-un proces de schimbare.

Între 1 iulie, ora 12:00 și 2 iulie, ora 10:00, Capitala va fi sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate perioade cu cer variabil spre acoperit, averse puternice, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu posibile rafale de până la 50 km/h, dar și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Schimbarea vremii va fi însoțită și de o răcire vizibilă. Dacă marți valorile maxime se vor situa în jurul a 38–39 de grade Celsius, miercuri acestea nu vor mai depăși 31 de grade. Ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 7–8 grade față de ziua anterioară.

Totodată, temperaturile nocturne vor coborî. Sunt estimate valori între 17 și 19 grade, în scădere față de intervalul 21–23 de grade înregistrat în perioada codului roșu. Această evoluție va duce la o reducere a disconfortului termic resimțit în Capitală.

Averse torențiale și vânt puternic după caniculă

Trecerea la o altă masă de aer va aduce condiții de instabilitate atmosferică. ANM prognozează averse torențiale, cu cantități de apă în general de 10–20 l/mp, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, în anumite zone ale Capitalei, pot apărea vijelii și căderi de grindină.

Sursa foto: Pexels

„Vremea va deveni instabilă şi vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni”, au precizat meteorologii.

După una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, vremea din București va intra într-un proces de schimbare. Chiar dacă valorile termice vor rămâne caracteristice sezonului estival, o scădere de aproximativ opt grade și apariția ploilor vor aduce o ameliorare după valul de caniculă severă, care a apropiat Capitala de recordurile istorice ale lunii iunie.

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