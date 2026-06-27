ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală

Valul de aer tropical care a făcut prăpăd în Europa a ajuns și în România! Meteorologii ANM anunță un cod roșu de temperaturi toride în Capitală, în următoarele 4 zile, cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius.

În aceste zile, un val de căldură tropical afectează vestul Europei, estul și centrul continetului, iar acum a ajuns și în România. Valorile termice depășesc cu mult normalul acestei perioade, în multe țări fiind deja depășit pragul de 40 de grade Celsius.

Valul de caniculă din prima lună de vară este cel mai sever și mai extins de până acum. Aproape jumătate dintre cele mai mari 850 de orașe din Europa se confruntă cu cel mai grav stres termic din istorie. În ultimele zile, țările din vestul Europei au înregistrat temperaturi record.

Cod roșu de caniculă în București

România nu a fost ocolită de aerul tropical de temperaturi extreme, care va persista până săptămâna viitoare. Temperaturile vor continua să crească, iar duminică, 28 iunie va intra în vigoare un cod roșu de caniculă pentru nord-vestul și centrul țării.

Pentru următoarele 4 zile, meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme caniculară în București, în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00. Capitala va trece progresiv prin cod galben, cod portocaliu și cod roșu de temperaturi de până la 39 de grade Celsius și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul de 80 de unități.

Începând de sâmbătă, 27 iunie, până duminică dimineață, intră în vigoare un cod calben de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorilor de 32-34 de grade Celsius, cu minime de 18-20 de grade.

De duminică, 28 iunie, ora 10:00, până luni, 29 iunie, ora 10:00, căldura se intensifică, urmând să intre în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Temperatura maximă va urca în jurul valorii de 36 de grade Celsius.

Valul de căldură se intensifică începând de luni, 29 iunie, ora 10:00, până marți, 1 iulie, ora 10:00, când în Capitala va intra în vigoare un cod roșu de temeperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic sever. Sunt așteptate temperaturi maxime între 38-39 de grade Celsius și minime de 20-23 de grade.

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