Europa se topește la temperaturi de peste 40 de grade! Valul de aer tropical ajunge și în România. Meteorologii au actualizat prognoza meteo

Sfârșitul primei luni de vară a adus în Europa temperaturi record, ce depășesc pragul de 40 de grade. Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului și va ajunge și în România. Țări precum Spania, Franța, Germania au fost deja afectate, iar valorile termice depășesc cu mult normalul acestei perioade.

Valul de aer tropical a cuprins deja Europa de Vest și a dus la o serie de maxime termice fără precedent. Franţa a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, Marea Britanie a avut temperaturi record pentru luna iunie, iar Spania a atins cea mai ridicată medie zilnică din 1950. Iar meteorologii nu vin cu vești prea bune nici pentru zilele următoare.

Valul de căldură se va extinde şi în Europa de Est în următoarele zile, fiind emise avertismente de caniculă severă pentru ţări precum Polonia, Croaţia şi Ungaria.

Europa se topește la temperaturi de peste 40 de grade

Valul de caniculă, care afectează Europa, este cel mai sever și mai extins de până acum. Aproape jumătate dintre cele mai mari 850 de orașe din Europa se confruntă cu cel mai grav stres termic din istorie. În ultimele zile, țările din vestul Europei au înregistrat temperaturi record.

Pentru zilele următoare, în Franța, alertele de caniculă rămân în vigoare, iar temperaturile se situează în jurul pragului de 40 de grade. Mai mult, în spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt suprasolicitate, iar evenimentele publice au fost anulate.

Regatul Unit a doborât recordul său de temperatură pentru luna iunie, fiind înregistrate 36,4 grade Celsius. De asemenea, Elveția a doborât propriul record de căldură pentru luna iunie, cu valori termice fără precedent în ultimii 80 de ani.

Meteorologii anunță acum că valul de căldură avansează din vestul Europei spre centrul și spre estul continentului. În Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi începând de astăzi, 26 iunie, temperaturi care ajung și la 40 de grade.

România intră, de asemenea, într-un episod de căldură extremă care va persista până la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească, iar duminică va intra în vigoare un cod roșu de caniculă pentru nord-vestul și centrul țării.

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