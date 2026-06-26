Prognoza meteo azi, 26 iunie 2026. Delta Dunării rămâne refugiu din calea caniculei! Aici sunt cele mai scăzute temperaturi din România

Vremea se încălzește și mai mult în România, iar ziua de 26 iunie aduce unul dintre cele mai fierbinți episoade de până acum din această vară. Temperaturile vor continua să crească față de ziua precedentă, iar în vestul și sudul țării se va instala canicula. Disconfortul termic va deveni accentuat, în special în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor ajunge până la 37 de grade în vestul țării, în timp ce pe litoral vremea va rămâne cea mai răcoroasă, cu aproximativ 28 de grade.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, valorile termice diurne vor fi deosebit de ridicate pentru sfârșitul lunii iunie și vor depăși nivelul înregistrat în ziua precedentă în cea mai mare parte a țării. Canicula se va instala local în Banat și Crișana și pe alocuri în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Transilvania.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 de grade în Delta Dunării și 36-37 de grade în vestul țării. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor apărea înnorări temporare în zona montană și izolat în sud, unde sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în est și la munte, unde rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În Banat și Crișana va fi cea mai caldă vreme din țară, cu maxime de 36-37 de grade și condiții de caniculă. În Maramureș, temperaturile vor urca frecvent spre 33-35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va rămâne variabil, fără fenomene importante, iar vântul va avea doar unele intensificări izolate.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va traversa o zi foarte călduroasă, cu temperaturi de 33-35 de grade și un disconfort termic accentuat. În sud-estul țării, căldura va fi mai moderată datorită influenței Mării Negre, însă indicele temperatură-umezeală va depăși și aici pragul critic în zonele de câmpie. Spre după-amiază sunt posibile înnorări trecătoare și izolat ploi slabe.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va confrunta cu temperaturi de 34-36 de grade, iar pe alocuri va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat pe parcursul întregii după-amiezi. Cerul va fi variabil, însă în zonele deluroase și montane din apropiere pot apărea izolat averse slabe și descărcări electrice.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și estul țării vremea va fi călduroasă, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea unele intensificări locale, cu rafale de până la 40-50 km/h. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru ploi va rămâne redusă.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile vor continua să crească, atingând frecvent 31-34 de grade, iar pe alocuri se va instala canicula. În Carpații Meridionali și de Curbură, după-amiaza vor apărea înnorări temporare, iar izolat sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată, cu cantități de 2-10 l/mp și descărcări electrice.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va rămâne regiunea cu cele mai plăcute temperaturi din țară. Maximele vor ajunge la 28-31 de grade, iar în Delta Dunării nu vor depăși 28 de grade. Cerul va fi variabil, iar briza mării va menține o atmosferă mai confortabilă față de restul țării.

Vremea în București

Capitala va avea o zi și mai caldă decât precedenta. Temperatura maximă va ajunge la 33-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar minima nopții se va situa între 17 și 20 de grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă, cu o temperatură maximă de aproximativ 33 de grade, în timp ce minima nopții va coborî la 15-17 grade. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse.

La Timișoara, se va înregistra una dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. Maxima va ajunge la 36-37 de grade, în condiții de caniculă și disconfort termic accentuat, iar minima se va situa între 22 și 24 de grade, ceea ce va face ca noaptea să fie deosebit de caldă.

La Iași, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 32-33 de grade și o minimă de 16-18 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul poate avea unele intensificări trecătoare pe parcursul zilei.

La Craiova, canicula își va face simțită prezența, iar temperaturile vor urca până la 35-36 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în orele după-amiezii, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.

La Constanța, influența Mării Negre va menține vremea mai plăcută decât în restul țării. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi de 20-22 de grade, într-o atmosferă confortabilă și cu cer variabil.

La Brașov, valorile termice vor fi mai moderate comparativ cu cele din vest și sud, însă vremea va rămâne caldă. Maxima va atinge 30-31 de grade, iar minima va coborî la 12-14 grade, oferind o noapte răcoroasă și plăcută.

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