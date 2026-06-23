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Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe

De: David Ioan 23/06/2026 | 11:59
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
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Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare bruscă a vremii, cu zile marcate simultan de caniculă și fenomene meteo severe. Intervalul 23–24 iunie aduce temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni ale țării.

Meteorologii avertizează că atât valorile termice, cât și intensitatea ploilor vor depăși pragurile obișnuite pentru această perioadă, iar populația este îndemnată să fie atentă la evoluția condițiilor meteo.

Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară

Marți, 23 iunie 2026, în intervalul 12 – 21, intră în vigoare un cod galben de caniculă pentru Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei.

„Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…33 de grade”, precizează ANM.

Tot marți, între orele 10 și 21, este activ un cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse importante cantitativ în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. Sunt prognozate perioade cu ploi abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, vijelii izolate și grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. În intervale scurte de timp, de 1–3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 40–50 l/mp. Manifestări similare pot apărea punctual și în restul țării.

Miercuri, 24 iunie, în intervalul 12 – 21, un nou cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic va afecta Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

„Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…34 de grade”, spun meteorologii.

ANM emite cod galben pentru 28 de județe

În același interval, este valabil și un cod galben de instabilitate atmosferică în zona montană, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de 50–70 km/h, vijelii izolate și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 40–50 l/mp. Fenomene similare pot apărea izolat și în sud-estul țării.

ANM a emis și o informare generală de vreme călduroasă, valabilă marți și miercuri, în intervalul 23 iunie, ora 10 – 24 iunie, ora 21. Temperaturile vor fi ridicate în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în special în zonele de câmpie din vest, nord-vest, sud și sud-est.

Maximele se vor situa între 24 și 34 de grade, cele mai scăzute valori fiind în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică, iar cele mai ridicate în nord-vest și sud. Meteorologii anunță că în zilele următoare „vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor și disconfortul termic va fi ridicat”.

CITEŞTE ŞI: Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă

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