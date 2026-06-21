Capitala, sub cupolă de foc! Recomandările făcute de Ministerul Sănătății

ANM anunță că Bucureștiul intră într-o perioadă de căldură intensă, valabilă între 21 iunie, ora 10.00, și 24 iunie, ora 21.00. În acest interval, temperaturile ridicate și disconfortul termic vor domina, iar episoadele de instabilitate atmosferică vor apărea treptat.

La începutul perioadei, Capitala va fi caracterizată de arșiță persistentă și un indice de confort termic în creștere. Ministerul Sănătății avertizează că temperaturile extreme solicită organismul și recomandă populației să respecte măsurile transmise de medici, subliniind că regulile simple pot reduce riscurile asociate caniculei.

Bucureștiul, sub avertizare de caniculă

Recomandările includ evitarea expunerii la soare în intervalul 11.00–18.00, setarea aerului condiționat cu cel mult cinci grade sub temperatura ambientală și evitarea utilizării ventilatoarelor atunci când aerul depășește 32 de grade.

Persoanele fără aer condiționat sunt sfătuite să petreacă zilnic câteva ore în spații climatizate, precum magazine sau cinematografe. Sunt indicate consumul de fructe și legume proaspete, hidratarea constantă, evitarea băuturilor cu zahăr sau cofeină și renunțarea la alcool.

Activitățile solicitante în aer liber trebuie limitate, iar persoanele vulnerabile – copii, vârstnici, persoane cu dizabilități – trebuie sprijinite. Dușurile călduțe, hainele lejere și pălăriile deschise la culoare completează lista recomandărilor.

Pentru sugari și copii, medicii recomandă hidratare adecvată, evitarea introducerii alimentelor noi, menținerea igienei și dușuri la temperatura camerei. Copiii aflați în tabere trebuie să beneficieze de spații corespunzătoare, alimentație sigură, locuri de joacă umbrite și activități programate în afara orelor caniculare.

Persoanele care depun efort fizic intens sunt sfătuite să își adapteze activitatea în funcție de momentele zilei, să se hidrateze, să evite alcoolul și cafeaua și să folosească echipament adecvat, inclusiv protecție pentru cap. La locul de muncă trebuie asigurate ventilația, accesul la 2–4 litri de apă potabilă pe persoană, dușuri și alternarea perioadelor de lucru cu pauze la umbră.

Măsurile recomandate de autorități

ANM a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod galben de caniculă, disconfort termic și furtuni pentru perioada 21–24 iunie. Temperaturile vor urca până la 36 de grade în vestul țării, iar în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei se vor înregistra condiții de caniculă.

Duminică, între orele 12.00 și 21.00, un cod galben vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei, unde maximele vor atinge 31–36 de grade, cu disconfort termic accentuat.

Tot duminică, sudul Banatului, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali vor fi afectate de instabilitate atmosferică severă, cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50–70 km/h, vijelii izolate și grindină de 1–3 centimetri. Cantitățile de apă pot depăși 30–40 l/mp.

Luni, 22 iunie, un nou Cod galben vizează Maramureșul și nordul Transilvaniei, unde maximele vor urca la 30–34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zonele montane sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, cu acumulări de peste 40 l/mp.

Marți și miercuri, instabilitatea atmosferică se va extinde în sud-vest, centru, nord, nord-est, iar ulterior în sud și sud-est. Vor urma perioade cu averse puternice, intensificări ale vântului, descărcări electrice și grindină, pe fondul unui val de căldură persistent

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