Ce a făcut Lionel Messi după ce a aflat că tatăl lui a murit

Tatăl și agentul lui Lionel Messi, Jorge Messi, a murit la vârsta de 68 de ani. Bărbatul se afla internat într-un spital din Rosario, unde a dus o luptă grea cu o boală nemiloasă. Află ce a făcut fiul lui după ce a aflat vestea tristă!

Jorge Messi a murit la 68 de ani

Tatăl lui Lionel Messi a murit după o luptă grea cu o boală necruțătoare. A fost agentul fotbalistului și l-a sprijinit pe acesta de-a lungul carierei sale. Jorge a fost alături de fiul său de la începuturile în fotbal, încă din La Masia.

Anunțul morții bărbatului a fost publicat de Atlético Newell’s Old Boys pe rețelele sociale. Clubul a menționat că agentul urmase în ultimele luni un tratament pentru o boală care nu a fost făcută publică.

Jorge Messi a fost descris drept „pilonul și omul care, prin viziune, rigoare și afecțiune, a susținut cariera celui mai bun fotbalist din toate timpurile”, alături de soția sa, Celia Cuccittini.

Bărbatul nu a putut participa la turneul din America de Nord din cauza problemelor de sănătate. Dar Lionel Messi a reușit să petreacă timp în Rosario după încheierea competiției, înainte de a reveni pe teren pentru Inter Miami.

Ce a făcut Lionel Messi după moartea tatălui

În momentul tragediei, Lionel se afla la Miami. Potrivit BeinSports, fotbalistul a decis să zboare imediat cu avionul său privat în Rosario, Argentina. Acolo se află deja mama fotbalistului, precum și restul familiei.

Trupul lipsit de suflare al lui Jorge Messi va fi depus la cimitirul Parque del Solar din zona Villa Gobernador Galvez. Acolo va avea loc o ceremonie privată de comemorare.

Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) a transmis condoleanțe familiei Messi după anunțul privind moartea lui Jorge Messi. Totodată a anunțat că, pe parcursul acestui weekend, la toate meciurile disputate în cadrul competițiilor de fotbal din Argentina, indiferent de divizie, va fi ținut un minut de reculegere în memoria tatălui lui Lionel Messi.

Cine a fost Jorge Messi

Tatăl lui Lionel a fost tehnician chimist și a lucrat ca muncitor în industria siderurgică. A jucat fotbal pe postul de mijlocaș și a ajuns până la echipele de juniori ale clubului Newell’s Old Boys. Din păcate, a fost nevoit să renunțe la sport pentru a-și îndeplini stagiul militar obligatoriu în Argentina.

Dar a fost agentul lui Lionel Messi și s-a ocupat de afacerile acestuia. Jorge Messi și-a însoțit fiul la Barcelona, la începutul anilor 2000, pentru proba care avea să-i deschidă lui Lionel Messi porțile către La Masia, academia de juniori a clubului catalan.

„Tatăl meu a fost întotdeauna alături de mine. Uneori mă închideam în cameră și plângeam când am ajuns la Barcelona. Sau tata făcea același lucru fără să-l văd, ori crezând că nu l-am văzut. Ne prefăceam amândoi că suntem bine, dar nu eram. Tata chiar m-a întrebat ce vreau să fac atunci când ne simțeam copleșiți, dacă vreau să rămân sau să ne întoarcem, iar eu am vrut să rămân. Și el a rămas alături de mine”, povestea Lionel Messi într-un interviu acordat în 2007 postului Radio del Plata.

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