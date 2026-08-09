Când ai dreptul să nu plătești un preparat la restaurant. Regula pe care puțini clienți o cunosc

Ai ieșit la restaurant, ai comandat un preparat și, când farfuria a ajuns pe masă, ai avut parte de o surpriză? Nu seamănă cu ce ai văzut în meniu, lipsesc ingrediente sau porția este cu totul alta decât te așteptai. Înainte să scoți banii din buzunar, există câteva lucruri pe care orice client ar trebui să le știe.

Situația este cât se poate de familiară: vezi în meniu un burger care arată spectaculos, îl comanzi, iar când ajunge la masă începe surpriza. Porția pare mult mai mică, ingredientele sunt diferite sau unele dintre ele lipsesc complet. Într-un asemenea caz, nu este recomandat să treci pur și simplu peste problemă.

Când ai dreptul să nu plătești un preparat la restaurant

Dacă produsul primit nu corespunde descrierii din meniu, clientul poate cere explicații și poate solicita remedierea situației. Restaurantul poate reface preparatul, îl poate înlocui sau poate propune o altă soluție. Important este ca problema să fie semnalată imediat, înainte ca preparatul să fie consumat.

Nu orice diferență dintre fotografia din meniu și ceea ce primești la masă înseamnă automat că restaurantul a încălcat regulile. Fotografiile pot avea rol orientativ și este normal să existe mici diferențe de prezentare.

Cu totul altă situație apare atunci când produsul nu mai corespunde informațiilor oferite clientului. De exemplu, lipsesc ingrediente importante, gramajul este considerabil mai mic decât cel prezentat sau primești un alt preparat decât cel comandat. În astfel de cazuri, clientul are motive să ceară remedierea problemei.

Un detaliu poate face diferența. Dacă observi că preparatul nu este ceea ce ai comandat, anunță personalul înainte să îl consumi. Dacă farfuria ajunge aproape goală și abia apoi apare reclamația, situația poate deveni mult mai greu de demonstrat. De aceea, dacă ceva nu este în regulă, cel mai bine este să discuți cu ospătarul imediat.

Ce spune legea

Meniul reprezintă oferta comercială a localului, iar informațiile prezentate consumatorilor trebuie să fie corecte. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte interzice prezentarea unor informații false sau înșelătoare despre produsele și serviciile oferite. Asta înseamnă că un client nu ar trebui să fie determinat să cumpere un produs pe baza unor informații care nu corespund realității.

Dacă restaurantul prezintă un anumit preparat, cu ingrediente și cantități clar menționate, iar produsul servit este semnificativ diferit, clientul poate solicita o soluție.

Dacă personalul nu vrea să înlocuiască preparatul și nici nu acceptă să rezolve problema, este bine să păstrezi bonul fiscal și să fotografiezi produsul primit. O fotografie a preparatului, alături de imaginea sau descrierea din meniu, poate fi utilă pentru a demonstra diferența dintre ceea ce a fost prezentat și ceea ce ai primit.

Dacă problema nu se rezolvă amiabil, clientul poate depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Mate atenție! Faptul că mâncarea nu este pe gustul tău nu îți dă automat dreptul să pleci fără să achiți nota. Dacă burgerul este mai puțin apetisant decât în fotografie sau pur și simplu nu îți place gustul, situația este diferită de cazul în care ai primit un produs care nu corespunde comenzii.

În schimb, atunci când există o neconformitate reală, trebuie să o semnalezi restaurantului și să îi oferi posibilitatea de a remedia problema. În funcție de situație, soluția poate fi înlocuirea preparatului, refacerea comenzii sau o altă înțelegere cu localul.

Dacă ajungi într-o asemenea situație, nu transforma masa într-un scandal. Mai bine procedează simplu:

Spune imediat ospătarului ce nu corespunde.

Nu consuma preparatul înainte de a reclama problema.

Fotografiază produsul și păstrează meniul, dacă există o diferență evidentă.

Păstrează bonul fiscal.

Dacă restaurantul refuză să rezolve situația, poți apela la ANPC.

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