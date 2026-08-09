Scene șocante în Cluj. O ambulanță a fost atacată cu bâte și topoare din cauza unui zvon de pe TikTok

Un echipaj de ambulanță trimis să ajute un pacient din Recea Cristur, Cluj, a ajuns să fie atacat cu bâte, topoare și pietre. Motivul? Un zvon desprins parcă dintr-un scenariu SF, răspândit pe TikTok. Localnicii ar fi crezut că autosanitara este „ambulanța neagră care fură copii”.

Totul s-a petrecut după ora 21:00. Echipajul Serviciului de Ambulanță a primit o solicitare pentru un pacient care se simțea rău și a plecat spre Recea Cristur. La intrarea în localitate, membrii echipajului au oprit pentru a întreba unde se află adresa. Numai că oamenii pe care i-au întâlnit nu s-au grăbit să le explice traseul. Aceștia au început să-i filmeze și să se agite.

O ambulanță a fost atacată cu bâte și topoare din cauza unui zvon de pe TikTok

Ambulanța și-a continuat, totuși, misiunea, iar cadrele medicale au ajuns la pacient și l-au preluat pentru transportul către Spitalul din Dej. Numai că partea „spectaculoasă” abia urma.

În timp ce autosanitara se îndrepta spre spital, drumul le-ar fi fost blocat de un autoturism. Din mașină ar fi coborât mai multe persoane înarmate cu bâte și topoare. În loc de tradiționalul „bună seara”, oamenii ar fi început să lovească ambulanța.

Se pare că autosanitara ar fi fost confundată cu ceea ce localnicii numeau „ambulanța neagră care fură copii”. Zvonul care circulase pe TikTok ar fi fost suficient pentru ca o intervenție medicală să se transforme într-un atac asupra unei mașini care transporta un pacient.

Dacă până atunci situația era deja gravă, lucrurile au escaladat rapid. O piatră ar fi fost aruncată spre autosanitară și a spart un geam. Cioburile au ajuns în ochiul șoferului, care a fost rănit. Cu toate acestea, ambulanțierul a reușit să continue deplasarea până la Cluj-Napoca.

Membrii echipajului ar fi apelat 112 în timpul incidentului, însă, potrivit relatării, nu ar fi primit sprijinul unui echipaj de poliție la fața locului, potrivit Dejeanul.

De la volan, direct în sala de operație

Ajuns la Cluj-Napoca, șoferul nu a mai avut timp de pierdut. A fost internat și dus de urgență în sala de operație. Cioburile i-au afectat corneea, iar medicii au intervenit pentru a-i trata leziunea. Acum urmează o perioadă lungă de recuperare. Potrivit informațiilor prezentate, medicii estimează că ambulanțierul va avea nevoie de cel puțin trei luni pentru a se reface.

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