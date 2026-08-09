Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu

Festivalul Mamaia 2026 se pregătește să-și deschidă din nou porțile, iar una dintre surprizele ediției din acest an vine chiar de pe scena de la malul mării! După ce numele mai multor prezentatori au fost vehiculate în jurul evenimentului, misterul începe să se limpezească.

Recent, Anca Țurcașiu a anunțat că se întoarce într-un loc care îi trezește amintiri puternice. Actrița nu este deloc străină de atmosfera Festivalului Mamaia. Ea a fost și anul trecut în centrul evenimentului, când a împărțit scena cu Aurelian Temișan.

Cei doi au făcut echipă în fața publicului și au contribuit la atmosfera spectacolului, iar acum Anca Țurcașiu se pregătește să revină la malul mării. De această dată, artista a decis să vorbească ea însăși despre rolul pe care îl va avea la ediția din 2026.

Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026

Vedeta a recunoscut că întoarcerea pe scena Festivalului Mamaia vine la pachet cu multă emoție. Pentru Anca Țurcașiu, evenimentul nu reprezintă doar un simplu spectacol. Festivalul este legat de o perioadă importantă din parcursul său artistic, iar revenirea în postura de prezentator pare să aibă o încărcătură aparte.

„Mă întorc acolo unde muzica ușoară românească are cele mai multe amintiri. Anul acesta revin la Festivalul de la Mamaia în calitate de prezentator. E o bucurie mare dar și o emoție puternică și greu de descris în cuvinte să revăd această scenă și să fiu parte din povestea ei. Ne vedem la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2026! Vă las aici detaliile pentru înscrieri la secțiunile interpretare și creație! Mult succes! Abia aștept!”, a transmis artista.

Așadar, misterul prezentatorului a fost spulberat chiar de Anca Țurcașiu, care va fi din nou în fața spectatorilor.

Ediția din acest an este programată pentru perioada 21–23 august 2026, atunci când se va desfășura Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”. Ulterior, între 26 și 28 august 2026, este programat Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Spectacolele vor avea loc, la fel ca în 2025, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia. Teatrul de Vară nu va găzdui evenimentele, acesta fiind în continuare în proces de renovare.

Dan Negru, atac la adresa festivalului

Înaintea noii ediții, evenimentul a fost însă însoțit și de controverse. Dan Negru, unul dintre oamenii de televiziune asociați în trecut cu Festivalul Mamaia, a criticat modul în care a fost organizată ediția precedentă și a anunțat că nu va prezenta evenimentul din acest an.

„Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison”, a declarat Dan Negru.

Nici Octavian Ursulescu, prezentator al nu mai puțin de 13 ediții ale Festivalului Mamaia, nu s-a ferit de critici. Acesta și-a exprimat nemulțumirea atât față de organizarea actuală, cât și față de faptul că festivalul continuă să fie mutat în Piațeta Perla.

„Așa se petreceau lucrurile pe vremuri și așa este normal, cu o jumătate de an înainte se anunța totul. Nu mai vorbesc că, de ani de zile, se tot «renovează» Teatrul de vară din Mamaia (alții în acest răstimp ridicau un stadion!), așa încât probabil manifestarea va avea loc tot în «Piațeta Perla», cu prosoape, cearceafuri și costume de baie puse la uscat la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat acesta pentru Click!.

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