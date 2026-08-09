Acasă » Știri » Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu

Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 11:31
Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu
Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Festivalul Mamaia 2026 se pregătește să-și deschidă din nou porțile, iar una dintre surprizele ediției din acest an vine chiar de pe scena de la malul mării! După ce numele mai multor prezentatori au fost vehiculate în jurul evenimentului, misterul începe să se limpezească.

Recent, Anca Țurcașiu a anunțat că se întoarce într-un loc care îi trezește amintiri puternice. Actrița nu este deloc străină de atmosfera Festivalului Mamaia. Ea a fost și anul trecut în centrul evenimentului, când a împărțit scena cu Aurelian Temișan.

Cei doi au făcut echipă în fața publicului și au contribuit la atmosfera spectacolului, iar acum Anca Țurcașiu se pregătește să revină la malul mării. De această dată, artista a decis să vorbească ea însăși despre rolul pe care îl va avea la ediția din 2026.

Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026

Vedeta a recunoscut că întoarcerea pe scena Festivalului Mamaia vine la pachet cu multă emoție. Pentru Anca Țurcașiu, evenimentul nu reprezintă doar un simplu spectacol. Festivalul este legat de o perioadă importantă din parcursul său artistic, iar revenirea în postura de prezentator pare să aibă o încărcătură aparte.

Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu
Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu

„Mă întorc acolo unde muzica ușoară românească are cele mai multe amintiri. Anul acesta revin la Festivalul de la Mamaia în calitate de prezentator. E o bucurie mare dar și o emoție puternică și greu de descris în cuvinte să revăd această scenă și să fiu parte din povestea ei. Ne vedem la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2026! Vă las aici detaliile pentru înscrieri la secțiunile interpretare și creație! Mult succes! Abia aștept!”, a transmis artista.

Așadar, misterul prezentatorului a fost spulberat chiar de Anca Țurcașiu, care va fi din nou în fața spectatorilor.

Ediția din acest an este programată pentru perioada 21–23 august 2026, atunci când se va desfășura Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”. Ulterior, între 26 și 28 august 2026, este programat Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Spectacolele vor avea loc, la fel ca în 2025, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia. Teatrul de Vară nu va găzdui evenimentele, acesta fiind în continuare în proces de renovare.

Dan Negru, atac la adresa festivalului

Înaintea noii ediții, evenimentul a fost însă însoțit și de controverse. Dan Negru, unul dintre oamenii de televiziune asociați în trecut cu Festivalul Mamaia, a criticat modul în care a fost organizată ediția precedentă și a anunțat că nu va prezenta evenimentul din acest an.

„Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison”, a declarat Dan Negru.

Nici Octavian Ursulescu, prezentator al nu mai puțin de 13 ediții ale Festivalului Mamaia, nu s-a ferit de critici. Acesta și-a exprimat nemulțumirea atât față de organizarea actuală, cât și față de faptul că festivalul continuă să fie mutat în Piațeta Perla.

„Așa se petreceau lucrurile pe vremuri și așa este normal, cu o jumătate de an înainte se anunța totul. Nu mai vorbesc că, de ani de zile, se tot «renovează» Teatrul de vară din Mamaia (alții în acest răstimp ridicau un stadion!), așa încât probabil manifestarea va avea loc tot în «Piațeta Perla», cu prosoape, cearceafuri și costume de baie puse la uscat la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat acesta pentru Click!.

VEZI ȘI: Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea

Mamaia, Sanremo-ul României: simbolul muzicii românești luptă pentru supraviețuire

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Știri
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Știri
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat din Constanța
Mediafax
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un...
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât un sandviș ieftin”
Adevarul
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice preț și cum previi apariția ei
Mediafax
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Prosport.ro
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar la intrarea în curte
Click.ro
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș....
Tags:
ULTIMA ORĂ
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de ...
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de terapie! “Critica asta îmi făcea rău”
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor ...
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor apărea recompense importante”
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
Vezi toate știrile