Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ exclusiv pentru genii.

Testele IQ sunt folosite de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, în mediul online, fiind foarte apreciate de public. Ele sunt sub mai multe forme, precum iluzii optice, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă sau chiar exerciții matematice, așa cum este cel de azi. Testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea, gândirea critică și cunoștințele matematice.

Test IQ exclusiv pentru genii | 3-1=27 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple IQ. Testul de astăzi îți propune să îți verifici cunoștințele matematice, abilitatea vizuală, memoria și spontaneitatea. Mintea îți va fi pusă la contribuție, însă într-un mod distractiv. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să privești cu atenție și să găsești rezolvarea corectă.

Exercițiul matematic este greșit, așadar pentru a corecta egalitatea trebuie să muți un singur băț de chibrit. Deși pare ușor, un moment de neatenție și deconcentrare te poate pune în dificultate. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești rezolvarea: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi răspunsul corect. Așadar, ecuația 3-1=27 este greșită. Rezolvarea este să scoți bățul de chibrit de la cifra 7, astfel încât să cadă și să rămână doar cifra 2. În acest mod, calculul final va fi 3-1=2.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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