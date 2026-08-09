Ce s-a întâmplat cu vila de la 2 Mai a lui Alexandru Arșinel. Detaliul care a atras atenția trecătorilor

Alexandru Arșinel s-a stins din viață în urmă cu aproape patru ani. El a lăsat un gol imens în sufletele familiei și ale celor care l-au apreciat. De asemenea, vila de la 2 Mai pe care o deținea a rămas în grija familiei. Trecătorii și turiștii au fost surprinși de ce au descoperit la casa regretatului actor.

Alexandru Arșinel a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. El a murit la vârsta de 83 de ani, în anul 2022. Acesta a lăsat în urmă o carieră impresionantă, dar și o avere considerabilă. Artistul deținea o vilă la 2 Mai, care acum este în grija familiei. Curtea este frumos amenajată, cu flori superbe, însă un alt detaliu a atras atenția trecătorilor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Detaliul care a atras atenția trecătorilor

În această vară, în apropierea casei lui Alexandru Arșinel, trecătorii au descoperit un detaliu uluitor. Aceștia au observat cum în apropierea vilei a apărut o tarabă mică cu produse de sezon. Localnicii spun că aproape toată vara s-au vândut roșii și suc de roșii.

De asemenea, în curtea casei este amplasat un cort de grădină, sub care se află o masă cu lădițe pline cu roșii. Potrivit localnicilor, cei doi fii ai săi, Bogdan și Cristian, au grijă de proprietate și ajung frecvent acolo, relatează Unica.

Alexandru Arșinel a murit în 2022

Actorul a murit în data de 29 septembrie 2022, după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București pe 15 septembrie, iar în ultima săptămână de viață se afla la Terapie Intensivă.

Alexandru Arșinel a fost diagnosticat de-a lungul timpului cu diabet și hipertensiune arterială. În plus, în anul 2017 a suferit o intervenție la inimă, fiindu-i montat un stent. De asemenea, în anul 2013, acesta a trecut printr-un transplant renal la Cluj-Napoca. În urma decesului, spitalul a transmis un mesaj de condoleanțe emoționant.

În această seară, marele actor Alexandru Arșinel, s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București și de o săptămână se afla în secția de Terapie Intensivă. Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească, au scris reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.

VEZI ȘI: Casa visurilor prinde contur! Gina Pistol și Smiley au arătat cum arată șantierul

Turul casei de lux a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu! Bucătăria cu electrocasnice de ultimă generație atrage toate privirile