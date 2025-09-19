Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, fiul acestuia rupe tăcerea: “Sunt mici regrete”

La finele acestei luni se împlinesc trei ani de când Alexandru Arșinel s-a stins din viață. Regretatul artist a lăsat o avere considerabilă celor doi fii, care s-au înțeles din start în ceea ce privește partajul. Ce s-a întâmplat însă cu casa din Dolhasca, una dintre proprietățile cu cele mai multe amintiri din viața actorului? Ne spune chiar unul dintre fiii acestuia, Bogdan Arșinel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Acesta nu ne-a ascuns nici ce se va întâmpla cu comemorarea tatălui său.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Regretatul actor a lăsat în urmă și o avere considerabilă. Și anume mai multe bunuri imobiliare, un apartament și trei case de vacanță, precum și patru terenuri, dar și bani în cont. Cei doi fii ai acestuia au făcut partajul de comun acord, fără a ajunge prin tribunale, cum s-a întâmplat în cazul moștenitorilor unor alte persoane publice.

Bogdan, fiul cel mare, a intrat în posesia unei case de vacanță la Câmpina, a două terenuri la Dolhasca și Crevedia, precum și a autoturismului marca Toyota. Cristian, mezinul, a primit, printre altele, și casa din Sinaia și vila de pe litoral.

Ce s-a întâmplat cu casa unde a copilărit Alexandru Arșinel

Ce s-a întâmplat însă cu casa din Dolhasca, unde a copilărit regretatul actor, care ținea foarte mult la această proprietate? Ne spune chiar fiul acestuia, Bogdan Arșinel:

„Am predat-o, într-o anumită formă, primăriei orașului Dolhasca. Sunt ceva proiecte de viitor, pentru comemorarea tatălui meu. Avem pentru primăvara anului viitor în plan câteva evenimente. Dar să vedem cu criza asta financiară dacă vor fi fonduri suficiente pentru a finaliza, de către cei de la Admnistrația Locală a orașului Dolhasca, inaugurarea casei memoriale Arșinel Alexandru. E în curs de amenajare, cu multe obiecte de-ale tatălui, cu biroul lui de acasă, cu manuscrise, cu CD-uri cu muzica lui, cu tot ce a însemnat din punctul acesta de vedere. Odată cu acest eveniment, vor fi mai multe acțiuni”.

Bogdan Arșinel: „E o treabă în familie”

În ceea ce privește comemorarea tatălui său, de la finalul lunii septembrie, acesta a adăugat că va fi un eveniment restrâns, în familie. Doar o pomenire creștinească, de fapt, fără vreo implicare a conducerii Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”

„Nu se va organiza nimic special. E o treabă în familie, discretă, o pomenire creștinească. Sunt clipe în care-ți aduci aminte cu bucurii și cu puțin regret. Dar asta e viața, rămânem cu amintirile frumoase. Sunt și mici regrete vizavi de anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar istoria va consemna la un moment dat”, a adăugat Bogdan Arșinel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Acesta nu ne-a ascuns faptul că Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, acolo unde a fost cea de-a doua casă a actorului, nu s-a implicat în comemorarea acestuia:

„Nu cred că e cazul. Nu m-am gândit la acest aspect. Dar nu am nimic de comentat”.

