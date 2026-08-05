Turul casei de lux a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu! Bucătăria cu electrocasnice de ultimă generație atrage toate privirile

În urmă cu mai multe luni, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au luat decizia de a pune la vânzare locuința în care și-au construit viața de familie în ultimii ani. Cei doi și-au propus să facă pasul către o proprietate mai spațioasă, considerând că actuala vilă nu mai răspunde pe deplin nevoilor familiei.

Cei doi locuiesc împreună cu fiica lor, Petra, și cu Filip, fiul lui Mădălin Ionescu dintr-o relație anterioară. Între timp, Ștefania, fiica cea mare a prezentatorului TV, s-a mutat într-un apartament închiriat, astfel că dinamica familiei s-a schimbat în ultimii ani. Chiar și așa, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au considerat că este momentul potrivit pentru o schimbare importantă și au decis să își scoată casa la vânzare.

Cum arată casa Cristinei Șișcanu și Mădălin Ionescu

Imobilul este situat în Otopeni, într-o zonă cu acces rapid către DN1, unul dintre aspectele considerate un avantaj pentru viitorii proprietari. Vila face parte dintr-un duplex și dispune de aproximativ 196 de metri pătrați utili, fiind concepută astfel încât să ofere camere generoase și numeroase spații de depozitare.

În ultimii ani, proprietatea a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Încăperile principale au fost redecorate cu ajutorul unui designer de interior, iar amenajarea a urmărit un stil contemporan, în care predomină culorile deschise, lumina naturală și finisajele premium. Livingul reprezintă una dintre piesele de rezistență ale casei, fiind amenajat într-un stil elegant și aerisit, cu mobilier modern și elemente decorative atent alese.

Zona de zi este completată de un dining generos și de bucătăria care, inițial, a fost concepută în regim open-space. Ulterior, proprietarii au optat pentru delimitarea acesteia prin pereți din sticlă, o soluție care păstrează senzația de spațiu deschis, dar oferă mai mult confort în utilizarea zilnică.

Bucătăria este unul dintre spațiile în care investițiile au fost considerabile. Mobilierul este realizat pe comandă, iar electrocasnicele sunt din gama premium, fiind alese pentru a îmbina designul modern cu funcționalitatea. De asemenea, finisajele, gresia și faianța au fost selectate astfel încât să se integreze perfect în conceptul general al locuinței.

Întreaga casă a fost gândită pentru a oferi confort unei familii, având camere spațioase, băi generoase și numeroase soluții pentru organizarea eficientă a spațiului. Luminozitatea reprezintă un alt punct forte al proprietății, datorită suprafețelor vitrate ample și compartimentării bine realizate.

Decizia de a vinde vila nu are legătură cu nemulțumiri privind actuala locuință, ci cu dorința familiei de a se muta într-o casă mai mare, care să răspundă mai bine planurilor lor de viitor. Procesul presupune însă mai multe etape, de la identificarea unui cumpărător până la găsirea unei noi proprietăți care să îndeplinească toate criteriile dorite.

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