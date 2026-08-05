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Cum cureți florile din grădină înainte să le pui în vază. Trucul simplu care ține insectele departe de casă

De: Daniel Matei 05/08/2026 | 06:10
Cum cureți florile din grădină înainte să le pui în vază. Trucul simplu care ține insectele departe de casă
Sursa foto: Shutterstock
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Florile proaspăt tăiate din grădină pot transforma rapid o cameră, însă înainte să le aduci în casă este bine să le cureți. Pe tulpini și frunze se pot ascunde furnici, afide, păianjeni sau alte insecte mici, dar și pământ, praf și polen. Câteva gesturi simple pot preveni astfel de neplăceri și pot ajuta florile să reziste mai mult în vază.

Potrivit Better Homes & Gardens, curățarea florilor înainte de a le pune în apă reduce atât riscul de a aduce insecte în locuință, cât și cantitatea de murdărie care ajunge în vază. Frunzele acoperite cu pământ pot murdări apa, iar aceasta poate împiedica florile să absoarbă apa corespunzător și le poate scurta durata de viață.

Îndepărtează frunzele de la baza tulpinii

Imediat după ce tai florile, îndepărtează frunzele din partea inferioară a tulpinii, aproximativ de la jumătate sau chiar de mai jos. În acest fel, elimini o parte dintre insectele sau resturile care s-ar putea afla pe frunze.

În plus, frunzele nu ar trebui să rămână în apa din vază, deoarece se descompun rapid și pot murdări apa.

Scutură ușor florile

Ține fiecare floare cu capul în jos și scutur-o ușor, astfel încât insectele care pot zbura să aibă șansa să plece înainte ca florile să ajungă în casă.

Este important să nu scuturi prea puternic florile cu tulpini fragile, deoarece acestea se pot îndoi sau rupe. O tulpină deteriorată transportă mai greu apa către floare.

Pune imediat tulpinile în apă

După ce ai tăiat florile și ai îndepărtat frunzele, pune tulpinile într-o găleată cu apă rece. Acest lucru ajută la prevenirea ofilirii, dar contribuie și la îndepărtarea pământului și a insectelor mici de pe tulpini.

Florile precum daliile și zinniile pot avea pe ele pământ, pânze de păianjen sau alte resturi din grădină, care pot ajunge în vază dacă nu sunt îndepărtate.

Ce faci dacă insectele nu pleacă

Unele insecte, în special furnicile, pot fi mai greu de îndepărtat prin simpla scuturare. În acest caz, poți introduce pentru aproximativ 30 de secunde capul florii într-un recipient cu apă rece și curată.

Dacă observi insecte care ies la suprafața apei, floarea este gata să fie clătită și pusă în vază. Florile cu tulpini subțiri trebuie susținute în timpul uscării, deoarece greutatea apei de pe petale le poate face să se îndoaie.

Foarfeca trebuie să fie bine ascuțită

Un ultim detaliu important este modul în care tai florile. Folosește o foarfecă sau un instrument de grădină bine ascuțit, care să producă o tăietură curată. Un instrument tocit poate strivi vasele prin care apa este transportată în tulpină, ceea ce afectează hidratarea florii.

Prin urmare, înainte să aduci următorul buchet din grădină în casă, nu este nevoie de proceduri complicate. Îndepărtarea frunzelor, o scuturare ușoară și, dacă este necesar, o scurtă baie în apă rece pot fi suficiente pentru a ține insectele și murdăria departe de vază.

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