Cum scapi de mușuroaiele de furnici din grădină. Cele 5 metode recomandate de experți

Experții în îngrijirea locuinței spun că există cinci metode simple și eficiente care pot ajuta la eliminarea mușuroaielor de furnici din grădină.

Problema furnicilor devine tot mai frecventă în sezonul cald, când insectele își extind coloniile și ajung adesea foarte aproape de case, potrivit El Economista.

Deși sunt mici, furnicile pot deveni extrem de deranjante. Acestea se deplasează în grupuri și pot pătrunde în locuințe prin cele mai mici crăpături sau deschideri. Situația devine și mai complicată atunci când își construiesc un mușuroi în grădină. Proprietarii încearcă să îl distrugă, însă insectele îl reconstruiesc de multe ori într-un timp foarte scurt.

Pentru a pune capăt acestei probleme, specialiștii recomandă cinci soluții considerate eficiente și ușor de aplicat.

Apă clocotită

Prima dintre ele este apa clocotită. Deși este una dintre cele mai radicale metode și nu este privită cu ochi buni de iubitorii de animale, aceasta este considerată și una dintre cele mai eficiente. Procedura constă în turnarea apei fierbinți direct în intrarea mușuroiului, ceea ce poate elimina instantaneu o parte importantă a coloniei. Pentru rezultate mai bune, procesul trebuie repetat.

Coji de citrice

O altă variantă este folosirea cojilor de citrice. Lămâile și portocalele conțin arome pe care furnicile nu le suportă. Cojile pot fi amestecate cu apă și pulverizate în jurul sau direct pe mușuroi. În plus, metoda este complet naturală și nu afectează plantele din grădină.

Pământ de diatomee

Printre recomandările experților se numără și pământul de diatomee. Specialistul Omar Bielsa susține că este una dintre cele mai eficiente soluții disponibile. Produsul este ecologic, nu dăunează mediului și poate fi folosit inclusiv ca îngrășământ pentru plante. Acesta poate fi aplicat atât în formă uscată, cât și diluat în apă pentru pulverizare.

Bicarbonat de sodiu și zahăr

O altă metodă populară este amestecul de bicarbonat de sodiu și zahăr. Potrivit lui Bielsa, cele două ingrediente trebuie transformate într-o pastă care să fie aplicată în zonele prin care furnicile intră și ies. Soluția poate bloca accesul insectelor și le poate împiedica să revină.

Oțet alb

Lista este completată de oțetul alb. Experții spun că acesta funcționează ca un repelent natural, deoarece mirosul său ține furnicile la distanță. În plus, proprietățile sale dezinfectante ajută la eliminarea urmelor lăsate de insecte, aspect important deoarece furnicile se orientează și după aceste trasee.

Prin utilizarea uneia dintre aceste metode sau prin combinarea lor, proprietarii de grădini pot reduce semnificativ prezența furnicilor și pot preveni apariția unor noi mușuroaie în apropierea locuinței.

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