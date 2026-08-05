Prințul Harry își dorește ca William și Kate să participe la Invictus Games 2027. Reuniunea ar putea apropia din nou familia regală

Prințul Harry încearcă, potrivit unor surse, să îl convingă pe regele Charles al III-lea să participe la ediția din 2027 a Invictus Games, care va avea loc la Birmingham. O eventuală apariție a monarhului ar putea marca o reuniune publică importantă a familiei regale britanice și ar reprezenta un nou pas spre reconciliere. În același timp, Ducele de Sussex intenționează să îi invite și pe prințul William și pe prințesa Kate la eveniment.

Harry vrea ca întreaga familie regală să fie prezentă

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, prințul Harry lucrează pentru a-l convinge pe regele Charles să participe la Invictus Games Birmingham 2027, competiția pe care a fondat-o în 2014 pentru militarii răniți, accidentați sau bolnavi și pentru veterani.

De asemenea, Ducele de Sussex ar urma să le transmită o invitație și prințului William, precum și prințesei Kate. Participarea prințului și prințesei de Wales ar reprezenta o victorie importantă pentru Harry și Meghan și un simbol puternic al unității în cadrul familiei regale.

Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a spune dacă viitorul rege și Catherine vor accepta invitația și se vor alătura familiei Sussex, stabilită în California, la competiția din Birmingham.

Regele Charles ar putea influența decizia

Potrivit surselor, regele Charles își dorește reconcilierea cu Harry și Meghan. Dacă monarhul va accepta invitația fiului său, pentru prințul William și prințesa Kate ar fi dificil să refuze participarea la eveniment.

Aceleași surse susțin însă că Harry înțelege că regele este puțin probabil să accepte invitația dacă aceeași ramură de măslin nu va fi întinsă și către prințul și prințesa de Wales. La ultima întâlnire dintre Harry și regele Charles, monarhul nu i-a cerut în mod direct fiului său să se împace cu fratele și cumnata sa.

În schimb, i-a reamintit subtil cât de mult își dorește să vadă familia din nou unită și a subliniat cât de importanți sunt William și Kate atât pentru el, cât și pentru viitorul monarhiei britanice.

Reconcilierea va avea nevoie de mai mult decât gesturi simbolice

Sursele citate susțin că, dacă prințul Harry își dorește cu adevărat o împăcare cu familia sa, bunele intenții nu vor fi suficiente. Ruptura construită de-a lungul mai multor ani nu poate fi reparată în doar câteva zile sau prin câteva gesturi de afecțiune.

Pentru ca relațiile să se refacă, Harry va trebui să recâștige treptat încrederea, respectul și credibilitatea, prin gesturi semnificative și constante. Potrivit informațiilor apărute, prințul Harry și organizatorii Invictus Games pregătesc o invitație oficială pentru regele Charles la ediția din 2027.

Competiția a fost fondată de Ducele de Sussex în 2014 și este dedicată militarilor și veteranilor răniți, accidentați sau afectați de boli în timpul serviciului militar.

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