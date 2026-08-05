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Îl recunoști? Celebrul cântăreț care a făcut furori cu o melodie iubită de toți românii s-a schimbat complet

De: Paul Hangerli 05/08/2026 | 07:30
Îl recunoști? Celebrul cântăreț care a făcut furori cu o melodie iubită de toți românii s-a schimbat complet
Celebrul cântăreț în travesti, sursa-colaj CANCAN.RO
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Cristi din Banat, interpretul care a devenit celebru în toată România cu piesa „Ca o apă cristalină”, duce astăzi o viață complet diferită față de perioada în care era în centrul atenției. Stabilit în Spania, artistul continuă să urce pe scenă, însă și-a construit un spectacol aparte, în care travestiul, umorul și momentele de divertisment ocupă locul principal.

Din fenomen viral în România, la spectacole în Spania

În urmă cu mai bine de un deceniu, Cristi din Banat devenea unul dintre cele mai cunoscute nume din mediul online, după ce melodia „Ca o apă cristalină” a făcut înconjurul internetului și a fost parodiată în numeroase emisiuni și pe rețelele de socializare.

Între timp, artistul s-a retras din lumina reflectoarelor din România și s-a stabilit în Spania, unde continuă să cânte și să participe la evenimente organizate pentru comunitatea românească.

Se promovează în travesti și promite spectacole pline de umor

Pe pagina sa de socializare, Cristi din Banat publică frecvent anunțuri prin care se oferă să participe la nunți, botezuri și petreceri organizate în Spania.

Artistul apare îmbrăcat în travesti și promite momente comice, muzică și voie bună pentru invitați. Într-una dintre postări, spune că poate interpreta rolul unei „sirene” la nuntă și glumește că, după miezul nopții, mirele sau nașul ar putea „fugi cu el”, dacă se îndrăgostesc de cântecele sale.

Într-o altă ofertă adresată românilor din Spania, Cristi din Banat anunță că poate interpreta rolul unei „babe” sau al unei mirese false, inspirat din tradițiile vechilor nunți de la sat, transformând momentul într-un spectacol de comedie.

Imitații, muzică și spectacole pentru românii din diaspora

Artistul spune că este disponibil pentru nunți, botezuri, aniversări și alte petreceri, unde promite un show complet.

În programul său se regăsesc melodii proprii, dar și momente de imitație ale unor interpreți precum Carmen Șerban, Stana Izbașa, Lorena și alți artiști din Banat, încercând să ofere un spectacol care să țină invitații pe ringul de dans.

Dincolo de aparițiile sale pline de culoare, Cristi din Banat le arată urmăritorilor și o latură sensibilă.

Recent, artistul a mărturisit că îi este foarte dor de cățelușul său, publicând un mesaj emoționant în care vorbește despre amintirile pe care le păstrează și despre cât de mult îi lipsește companionul său.

„Astăzi m-a luat un dor imens de cățelușul meu. M-au năpădit toate amintirile pe care le-am trăit împreună. Uneori, dorul doare atât de tare, mai ales atunci când îți dai seama că ai da orice să mai poți trăi măcar o zi alături de el. Vei rămâne mereu în sufletul meu”, a scris artistul.

O viață nouă, departe de România

Cristi din Banat locuiește de mai mulți ani în Spania, alături de mama sa și de partenerul său, Rafa. În România ajunge foarte rar, însă continuă să fie activ pe rețelele de socializare, unde postează imagini din viața de zi cu zi, din călătorii, din bucătărie sau de la evenimentele la care este invitat să cânte.

Deși perioada marilor hituri a rămas în urmă, interpretul care a făcut celebră piesa „Ca o apă cristalină” continuă să își păstreze legătura cu publicul și și-a găsit propriul mod de a rămâne prezent în atenția fanilor, prin spectacolele pe care le susține pentru românii din diaspora.

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